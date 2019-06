Pet Friday su Traghetti-Sardegna: viaggio in regalo per cani e gatti

(Milano, 14 giugno 2019) - Milano, 14 giugno 2019 - Il 21 Giugno è il Pet Friday, la giornata che Traghetti-Sardegna.it dedica interamente ai viaggi con i propri amici a 4 zampe. La promozione offerta dal sito web vuole contrastare il fenomeno, ancora troppo diffuso, dell’abbandono degli animali prima delle ferie estive.

La promozione di Traghetti-SardegnaIl sito per le prenotazioni online www.traghetti-sardegna.it ha deciso che chi acquisterà un biglietto per un traghetto da o per la Sardegna avrà in omaggio il passaggio per il proprio animale domestico, cane o gatto che sia. La promozione sarà valida solo per i biglietti prenotati durante la giornata del 21 Giugno prossimo, per qualsiasi data, itinerario o tipologia di sistemazione a bordo. Traghetti-Sardegna scende così in prima linea contro l’abbandono degli animali, tema purtroppo ancora molto attuale. È soprattutto durante le ferie estive, infatti, che cani e gatti vengono abbandonati perché d’intralcio all’organizzazione delle vacanze.

Abbandono degli animali prima delle vacanzeLa legge italiana punisce severamente il reato di abbandono degli animali, con pene che possono arrivare fino a 10.000 euro di multa o un anno di reclusione. Nonostante ciò, nel nostro Paese ogni anno vengono abbandonati in media 50.000 cani e 80.000 gatti, di cui il 30% proprio durante i mesi estivi. Di questi, quasi l’80% rischia di morire di stenti o a causa di incidenti stradali e maltrattamenti.

Viaggiare sul traghetto con il proprio amico a quattro zampeNon c’è mezzo migliore del traghetto per muoversi con il proprio cane o gatto: grazie agli ampi spazi disponibili l’animale non soffrirà per la lunghezza del viaggio e avrà la possibilità di stare insieme al padrone e passeggiare sul ponte della nave o nelle cabine dedicate. Le grandi compagnie di traghetti, infatti, mettono a disposizione dei viaggiatori cabine con accesso consentito agli animali e idonei ricoveri sui ponti esterni.

La promozione Pet Friday del 21Giugno permetterà ai viaggiatori di partire per le vacanze con il proprio amico a quattro zampe, che potrà viaggiare comodamente su un traghetto, stare all’aria aperta e scoprire posti nuovi insieme al suo padrone. Per maggiori informazioni contattare l’Area Marketing: commerciale@traghettilines.it / tel. 0565 912200.

TRAGHETTISARDEGNAwww.traghetti-sardegna.it fa parte del network Traghettiservice, un’importante rete di siti internet che operano come biglietterie traghetti on line per tutte le maggiori destinazioni del Mediterraneo. Il network è gestito da Prenotazioni 24 s.r.l., concessionaria ufficiale di biglietteria di oltre 40 compagnie di navigazione attraverso 15 siti internet.