Webinar SEC – Federcasse: parliamo di lavoro.Continuano le iniziative in preparazione della seconda edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

Salvini: "No cubi di plexiglass in spiaggia, in ballo milioni posti di lavoro, spero si riparta"

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2020 Salvini spero che per l'estate si riparta, ci sono in ballo milioni di euro "Spero al di là della vacanza che per questa estate l'Italia riparta. Il turismo è il 15% della ricchezza nazionale, più che la spiaggia di Milano Marittina, ci sono in ballo milioni di posti di lavoro. Mi rifiuto di pensare a cubi di plexiglas in spiaggia" le parole del leader della ...