Emergenza Coronavirus, con Crystalweed la spesa diventa solidale

(Milano 24 aprile 2020) - Milano, 24 Aprile 2020. Sono numerose le imprese che, dato il momento di emergenza attraversato dal nostro paese, stanno fornendo attivamente il proprio contributo a sostegno di tutte le realtà impegnate in prima linea nella battaglia per contrastare il COVID-19.

Tra le tante proposte solidali, è possibile trovare anche quella di Crystalweed, che ormai da oltre 5 anni è leader nella vendita di prodotti a base di cannabis light, canapa legale che contiene una percentuale molto bassa di THC, inferiore allo 0,5%.

Nel dettaglio, l’azienda ha deciso di portare avanti un’iniziativa sociale che coinvolge in prima persona i consumatori. Per ogni ordine ricevuto, infatti, indipendentemente dal tipo di articolo scelto, Crystalweed dona 1 euro alla Protezione Civile, che sta impiegando tutti i mezzi a sua disposizione per affrontare questa difficile situazione. In tal modo, ogni cliente, acquistando uno dei numerosi prodotti presenti in catalogo, andrà a supportare una causa importante.

Sono tante le associazioni, gli enti e le organizzazioni, pubbliche o private che siano, che hanno aperto delle raccolte fondi per promuovere progetti volti ad aiutare durante l’emergenza. Anche Crystalweed ha scelto di fare la sua parte: un gesto che in poche settimane gli ha permesso di arrivare a donare già oltre 2800 euro.

Crystalweed: la qualità di prodotti ad alta percentuale di CBD

Il punto di forza di questa azienda risiede nella scelta di impiegare per le preparazioni il CBD (cannabidiolo), uno dei tanti cannabinoidi della Cannabis Sativa che, a differenza del THC, non ha effetti psicoattivi ma, anzi, ha importanti proprietà benefiche, come testimoniato anche da diversi studi.

Risulta essere, tra gli altri, un rimedio naturale per lenire le infiammazioni, ridurre dolore, stati d’ansia e stress e favorire il rilassamento e il sonno. Non sono riportati effetti indesiderati legati ad un’alta concentrazione di CBD, come invece avviene per il THC che, se assunto ad alte concentrazioni, può avere effetti psicotropi.

I professionisti di Crystalweed, coltivano la cannabis light con tecniche greenhouse o indoor, mediante l’utilizzo di lampade e altre strumentazioni all’avanguardia che favoriscono la nascita e la crescita delle infiorescenze. Un ambiente idoneo è fondamentale per avere piante di elevata qualità da cui estrarre il CBD, ingrediente base di tutti i loro prodotti, realizzati dopo un’attenta ricerca e un’accurata selezione delle materie prime migliori.

Tra i numerosi prodotti presenti in catalogo, oltre alle infiorescenze e alle tisane, spiccano gli oli, particolarmente efficaci perché, per la loro realizzazione, 100% naturale, vengono impiegati cannabinoidi ad ampio spettro, ovvero tutti i principi attivi presenti nella cannabis light, così che le proprietà benefiche siano maggiori e riescano ad agire sulle infiammazioni e sui recettori del dolore. Per un’esperienza sensoriale unica si consigliano il CBD Oil Silver e il CBD Oil Gold, entrambi tra i più puri presenti sul mercato.

Crystalweed: un servizio sempre attivo

Nonostante molti negozi abbiano dovuto sospendere la propria attività lavorativa, Crystalweed continua a garantire gli acquisti sul suo portale e-commerce, offrendo ai clienti un servizio efficiente e funzionale.

Un team di professionisti mette a disposizione dell’utente esperienza e serietà, assicurando prodotti di assoluta qualità, realizzati dopo attente ricerche per individuare gli ingredienti più adatti e coltivarli personalmente, così da controllare che il processo di crescita delle piante avvenga in modo adeguato.

Il risultato è un prodotto di prima qualità, tra i migliori sul mercato, che viene venduto ad un prezzo conveniente.

Per maggiori informazioni

Sito Web: https://crystalweed.it/

Email: info@crystalweed.it

Milano – Italia

Comunicato a cura di: Img Solutions srl (info@imgwebsolutions.it)