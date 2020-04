Servizi gratuiti per privati e aziende di consulenza e coaching. La risposta al virus di “una mano per il futuro”.

(Roma, 22 aprile 2020) - Unire e diffondere le competenze per superare al meglio le difficoltà.

Un gruppo di coach, tra professionisti e imprenditori, ha messo in atto un servizio totalmente gratuito di sostegno concreto, in diversi ambiti di competenza privati e aziendali, per dare una mano a chi, in questo particolare momento, non sa come affrontare l’emergenza ed il conseguente cambiamento.

Non è certo possibile considerare la situazione in modo favorevole, ma possiamo sfruttare questo periodo con resilienza, ossia la capacità di affrontare un evento difficoltoso uscendone incolumi, più organizzati e più preparati di prima.

Non è una promessa vana, persone che amano il proprio lavoro e che hanno a cuore l’economia e il benessere del nostro paese, si sono messe a disposizione per supportare in modo pratico e concreto, chi volesse farne richiesta.

Per citare alcuni esempi in ambito privato si parte dal life coaching, gestione del tempo e supporto della sfera emotiva, gruppi di rieducazione nutrizionale, consulenze assicurative. In ambito aziendale, in linea con i tempi moderni troviamo consulenza e-commerce, stesura di business plan, formazione e management, team working, analisi statistica, innovazione, remote management e riorganizzazione.

Sulla base delle richieste verrà selezionata la figura più idonea del team e forniti servizi individuali e/o di gruppo tramite videoconferenze e webinar (seminari on line).

Possono rivolgersi a “una mano per il futuro” sia privati, professionisti o aziende, con il limite di 15 persone per azienda.

Trovate tutte le informazioni ed i contatti su www.unamanoperilfuturo.it

Per chi non conoscesse cos’è e come funziona il coaching, è utile spendere due parole. Il coaching è una tecnica atta a identificare, rendere consapevoli e fare emergere, le potenzialità di ogni soggetto, al fine di consentirgli di raggiungere al meglio i propri obiettivi. Uno dei punti di forza del coaching è che non si basa su modelli prestabiliti ma lavora sulla unicità della persona, o del gruppo di lavoro, nella sua visione.

Il team, costituito già in partenza da quasi 30 componenti, si prefigge l’obiettivo di operare non solo nell’immediato ma fino alla fine dell’anno, in modo da accompagnare con la propria esperienza, il cambiamento di persone e aziende verso una condizione di maggiore benessere personale, stabilità lavorativa ed innovazione aziendale.

Dietro al team si sono poste a supporto, con le proprie risorse economiche organizzative e tecnologiche, due aziende ventennali, Crea Coaching e Formazione, i cui corsi sono riconosciuti dalla AICP (associazione italiana coach professionisti), che si occupa di selezionare e garantire la professionalità del team, e la Iside Web che opera nel campo delle tecnologie informatiche e comunicazione web.

Non resta che sfruttare l’opportunità e dimostrare, agli altri ed a noi stessi, ancora una volta, che il nostro “bel paese” è pieno di risorse e capacità, e che siamo in grado di superare le più grandi sfide con successo.

www.unamanoperilfuturo.it

Comunicazione e Digital PR a cura di

Iside Web (http://www.isideweb.com)