Truist rende noti risultati del primo trimestre 2020

CHARLOTTE, North Carolina, 22 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha reso noto in data odierna l'utile del primo trimestre del 2020.

L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari era pari a 986 milioni di dollari, un incremento del 31,6 per cento rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. L'utile diluito per azione ordinaria nel primo trimestre del 2020 ammontava a 0,73$, in calo del 24,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I risultati del primo trimestre corrispondono a una redditività dell'attivo (ROA) dello 0,09 per cento su base annua, a una redditività del capitale investito (ROCE) del 6,58 per cento su base annua e a un coefficiente ROTCE (return on tangible common shareholders' equity) del 13,23 per cento su base annua.

L'utile netto rettificato disponibile agli azionisti ordinari era pari a 1,2 miliardi di dollari, ovvero 0,87$ diluito per azione, esclusi oneri legati alla fusione e ristrutturazione di 107 milioni di dollari (82 milioni al netto delle imposte), spese di esercizio addizionali legate alla fusione di 74 milioni di dollari (57 milioni al netto delle imposte), e le ripercussioni di taluni interventi discrezionali messi in atto dal management in relazione al COVID-19, di un valore di 71 milioni di dollari (54 milioni al netto delle imposte). L'utile netto diluito per azione ordinaria rettificato scendeva di 0,18$ rispetto al primo trimestre del 2019. I risultati rettificati corrispondono a un ROA su base annua dell'1,06 per cento, ROCE su base annua del 7,88 per cento e ROTCE su base annua del 15,51 per cento.

"La pandemia di COVID-19 ha stravolto le nostre vite. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa crisi sanitaria mondiale", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Kelly S. King. "La fusione di due aziende storiche consente a Truist di dare appoggio alla clientela, alla comunità e ai collaboratori in questo contesto difficile. In veste di istituzione con solide riserve di capitale e una posizione di liquidità consolidata, abbiamo registrato una crescita consistente dei prestiti in corrispondenza dell'utilizzo da parte dei nostri clienti commerciali delle linee di credito concesse, in aggiunta a una fuga verso la qualità da parte di numerosi clienti che hanno spostato i propri fondi dai mercati finanziari verso conti di deposito.

Nel primo trimestre Truist ha registrato un utile di 986 milioni di dollari, risentendo in misura significativa dei costi legati alla fusione e di talune spese discrezionali e sconti concessi sulle commissioni necessari per dare appoggio ai nostri collaboratori, clienti e comunità durante la pandemia. Se si escludono tali costi e sconti, nel trimestre Truist ha accumulato un utile di 1,2 miliardi di dollari, pari a 0,87$ per azione. Se da un lato la qualità degli attivi si manteneva solida a fine trimestre, dall'altro siamo consapevoli del fatto che il costo del credito salirà e abbiamo assegnato 893 milioni di dollari alle riserve per coprire le perdite future previste.

L'obiettivo di Truist è di dare ispirazione, creando comunità e vite migliori. In questa congiuntura difficoltosa, abbiamo la fortuna di essere in grado di perseguire tale obiettivo, sostenendo la famiglia Truist e gli stakeholder, contribuendo a stabilizzare l'economia in vista della ripresa. Per quanto riguarda i clienti, forniamo aiuto in varie modalità, tra cui agevolazioni di pagamento per carte di credito, prestiti personali, finanziamenti auto, linee di credito HELOC e mutui ipotecari residenziali. Nelle ultime settimane abbiamo inoltre messo a disposizione vari strumenti digitali per agevolare i clienti che intendono richiedere assistenza.

Sono molto fiero dei nostri collaboratori, molti dei quali lavorano senza sosta per erogare soluzioni volte ad assistere la clientela e le comunità in questi momenti di necessità. Tra le misure di sostegno ai nostri collaboratori rientrano ferie retribuite aggiuntive, maggiore flessibilità e contributi di cura. Inoltre, ai collaboratori che percepiscono meno di 100,000$ l'anno a marzo sarà erogato un bonus una tantum di 1,200$ al lordo delle imposte, a riconoscimento della costante dedizione alla nostra clientela al fine di alleviare le pressioni economiche generate dalla pandemia. Per soddisfare le esigenze della comunità nell'immediato e nel lungo termine, abbiamo lanciato l'iniziativa Truist Cares, stanziando 25 milioni di dollari per fini filantropici, come la fornitura di necessità di base, forniture mediche e aiuti per chi è in difficoltà economiche in tutto il paese. I fondi a scopi benefici rimanenti saranno erogati quali sovvenzioni ai partner di Truist nella comunità per sostenere e ampliare iniziative e programmi di natura tecnologica per i giovani, gli anziani, le piccole imprese e gli individui, con la finalità di ricostruire, ripristinare e creare comunità prospere", ha commentato King.

Per ascoltare la teleconferenza di annuncio degli utili del primo trimestre di Truist dal vivo alle 8:00 (ora di New York), chiamare il numero 866-519-2796 e digitare il codice partecipante 892418. La presentazione utilizzata durante la teleconferenza è disponibile sul nostro sito web https://ir.truist.com/events-and-presentation. La registrazione della teleconferenza resterà disponibile per 30 giorni; per accedervi telefonare al numero 888-203-1112 (codice di accesso 892418).

La presentazione, con l'appendice di riconciliazione delle informazioni non-GAAP, e il documento di sintesi dei risultati del primo trimestre del 2020 di Truist, contenente rendiconti finanziari dettagliati, sono disponibili all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings.

Truist Financial Corporation è un'azienda di servizi finanziari la cui attività persegue finalità definite ed è volta a dare ispirazione, creando comunità e vite migliori. Forte dei 275 anni di storia accumulati da BB&T e SunTrust, Truist eroga servizi per circa 12 milioni di nuclei familiari e detiene la quota di mercato prevalente in molti mercati in forte crescita nel paese. L'azienda offre una vasta rosa di servizi, per esempio vendita al dettaglio, piccole imprese e attività bancaria commerciale; gestione patrimoniale, mercati dei capitali e settore immobiliare commerciale; servizi bancari per aziende e istituzioni; assicurazioni; ipoteche; pagamenti; prestiti specializzati e gestione patrimoniale. Con sede a Charlotte, North Carolina, Truist è la sesta maggiore banca commerciale negli Stati Uniti, con un attivo totale di 506 miliardi di dollari al 31 marzo 2020. Truist Bank, membro dell'FDIC. Maggiori informazioni su Truist.com.

I coefficienti di capitale e gli attivi ponderati per il rischio sono dati preliminari.

Il presente comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e indicatori di performance determinati con metodologie che differiscono dai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America (GAAP). Il management di Truist utilizza tali indicatori non-GAAP nell'analisi della performance e dell'efficienza operativa dell'azienda. La dirigenza ritiene che tali indicatori non-GAAP consentano di analizzare in modo più approfondito le attività correnti dell'azienda, agevolando il raffronto dei risultati con periodi precedenti ed evidenziando gli effetti di voci significative nel periodo in esame. L'azienda ritiene che per l'analisi pertinente della propria prestazione finanziaria sia necessario comprendere i fattori sottostanti. I vertici di Truist sono dell'avviso che questi indicatori finanziari non-GAAP risulteranno utili agli investitori. Le informazioni fornite non si pongono a sostituzione degli indicatori finanziari calcolati ai sensi dei GAAP, né sono necessariamente confrontabili con gli indicatori di performance non-GAAP presentati da altre aziende. Si elencano di seguito le tipologie di indicatori non-GAAP utilizzate nel presente comunicato stampa:

La presentazione degli utili del primo trimestre del 2020 di Truist comprende un'appendice che riporta la riconciliazione di questi parametri non-GAAP con gli indicatori GAAP più direttamente comparabili ed è consultabile al sito https://ir.truist.com/earnings.

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di natura previsionale ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, in relazione alla situazione finanziaria, ai risultati operativi, ai piani aziendali e al rendimento futuro di Truist. Termini quali "prevede", "ritiene", "stima", "si attende", "anticipa", "intende", "ha in progetto", "prevede", "potrebbe", "dovrebbe", "può" e altre espressioni simili, incluso l'uso del condizionale, sono volti a individuare tali dichiarazioni di natura previsionale.

Le dichiarazioni di natura previsionale non si basano su dati storici, bensì rappresentano le attese e ipotesi del management in relazione all'attività di Truist, all'economia e altre condizioni future. Tali dichiarazioni comportano inevitabilmente incertezze, rischi e cambiamenti di situazione che sono difficili da prevedere. Pertanto, i risultati effettivi di Truist potrebbero discostarsi in misura significativa da quanto indicato nelle dichiarazioni di natura previsionale. Premesso che non è possibile dare alcuna garanzia sul carattere esaustivo di qualsiasi elencazione dei rischi e delle incertezze o dei fattori di rischio che potrebbero comportare uno scostamento significativo dei risultati effettivi da quanto indicato nelle dichiarazioni di natura previsionale qui riportate, in aggiunta ai rischi e alle incertezze descritti in maggiore dettaglio alla voce 1A-Risk Factors nel nostro rendiconto annuale sul modulo 10-K relativo all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019, e nella documentazione depositata successivamente da Trust presso la Securities and Exchange Commission, suddetti rischi e incertezze comprendono, senza limitazione alcuna:

I lettori sono invitati e non fare affidamento in modo indebito sulle presenti dichiarazioni previsionali, che sono valide solamente alla data di pubblicazione. Fatti salvi gli obblighi di legge, Truist non si impegna a rivedere o aggiornare alcuna delle dichiarazioni di natura previsionale.