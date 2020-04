Vestiaire Collective raccoglie 59 milioni di euro per sostenere la sua community nel voler cambiare l'industria della moda per un domani migliore

PARIGI, 21 aprile 2020 /PRNewswire/ --

In vista del cinquantesimo anniversario dell' Earth Day, e in questo periodo di incertezza senza precedenti, Vestiaire Collective, piattaforma globale leader della moda pre-loved desiderabile, annuncia il completamento di un round di finanziamento da 59 milioni di euro. Gli azionisti esistenti reinvestono insieme a quelli nuovi Korelya Capital, supportato dal conglomerato tecnologico coreano Naver, fondi gestiti da Fidelity International, Vaultier7, un fondo di consumo specializzato a guida femminile e Cuir Invest che è sostenuto dall'industria francese della pelle.

L'attuale crisi economica ed ecologica sta accelerando un cambiamento già esistente nella mentalità del consumatore, consapevole delle crescenti mancanze nei modelli di business ad alta produzione di scarti e inquinamento, e guidato dal crescente desiderio di azioni mirate da parte dei Brand. Come azienda, Vestiaire Collective si impegna a limitare i rifiuti prodotti dall'industria della moda, aumentando il numero di volte in cui i capi vengono indossati - e diminuendo quindi il loro scarto - per costruire un domani migliore.

In quanto principale piattaforma di reselling globale, questo round dimostra che il modello di Vestiaire Collective incarna il futuro dell'industria della moda e unifica i crescenti sentimenti dei consumatori. Dopo la crisi COVID-19, ci aspettiamo:

Vestiaire Collective ha osservato che i depositi e gli ordini sono rapidamente tornati in linea con la baseline pre-COVID 19 o addirittura ad un livello superiore. Durante questo periodo difficile, la cosa dimostra chiaramente come ci sia una domanda da parte dei consumatori per modelli di business circolari.

Vestiaire Collective incoraggia il passaggio dalla moda usa e getta a quella di qualità che dura e mantiene il proprio valore nel tempo. Riteniamo che oggi la nostra community di oltre 9 milioni di attivisti della moda sarà orgogliosa di dare l'esempio e diffondere la parola, convertendo più consumatori alla causa. Perché alla fine, non sono le grandi dichiarazioni ad avere il maggiore impatto, ma il cambiamento significativo messo in atto ogni giorno dai singoli individui, non importa quanto piccolo o grande.

Questo nuovo round di finanziamenti permetterà, inoltre, una ulteriore accelerazione del business internazionale di Vestiaire Cellective, oltre ai paesi in cui la community dell'azienda è già ben consolidata. Attualmente, oltre l'80% delle transazioni della società con sede principale in Francia sono già generate a livello transfrontaliero.

Grazie a Korelya Capital, che è supportato dal conglomerato tecnologico coreano Naver, nel 2020 Vestiaire Collective potrà espandersi verso il Giappone, il più grande mercato di reselling al mondo, e la Corea.

Questa iniezione, infine, ci aiuterà a continuare una crescita ambiziosa nel mercato statunitense e a sviluppare ulteriormente la Spedizione Diretta, metodo di spedizione che si è rivelato di gran successo. Lanciato in Europa a settembre 2019, infatti, il servizio è sempre più popolare. Attualmente già oltre il 50% degli ordini nell'UE viene effettuato attraverso il questo servizio che cresce ad un tasso di + 60% MoM. Il modello sarà lanciato negli Stati Uniti all'inizio dell'estate e in seguito in Asia entro la fine del 2020.

Max Bittner, CEO di Vestiaire Collective, dichiara:

"Sono personalmente convinto che questo periodo di rottura non solo ci porterà a ripensare a dove facciamo i nostri acquisti, ma anche a come li facciamo. Vestiaire Collective è stato sviluppato durante la crisi del 2008 e oggi dimostra più come mai la sua capacità di mezzo che permette di aiutare le persone nella loro vita quotidiana a trarre il massimo dalle loro cose, ma anche ad accedere alla moda in modo sostenibile e consapevole. Ogni giorno, sono orgoglioso e stupito dalla nostra community globale di attivisti della moda che stanno aprendo la strada verso un futuro più luminoso "

Paul Degueuse, General Partner di Korelya Capital:

"Facendo un passo indietro e guardando il modo in cui stiamo vivendo, ci rendiamo conto che i modelli di consumo stanno subendo una profonda evoluzione strutturale e che le piattaforme C2C hanno un ruolo sempre più importante. Vediamo in Vestiaire Collective un leader e un catalizzatore emergente di questa imminente rottura. Siamo entusiasti di supportare Vestiaire Collective e i suoi fondatori nella sua espansione. Ci sono enormi opportunità di crescita in Asia e non vediamo l'ora di aiutare l'azienda ad accelerare la sua espansione in questa parte del globo ".

Frank Boehly, Président di SIC SA investor Cuir Invest:

"Cuir Invest è felice di supportare Vestiaire Collective, società con un impressionante management team e un enorme potenziale di crescita. Siamo rimasti colpiti dalla qualità tecnologica utilizzata, dal dinamismo del team di gestione e dal loro approccio intelligente e sostenibile alla moda. Crediamo davvero che Vestiaire Collective possa diventare il leader mondiale nel loro settore. "

Vaultier7:

"Vestiaire Collective ha trasformato il modo in cui le persone consumano la moda desiderabile e di lusso, grazia al suo modello di reselling in un contesto totalmente affidabile. Siamo davvero orgogliosi di essere presenti in questo momento per appoggiarli nella loro missione e per supportare acquirenti e venditori in tutto il mondo nel loro percorso verso un consumo cauto e attento, valori che sono più importanti che mai e che sono alla base di Vaultier7 ".

Note per l'editore:

Vestiairecollective.com è il sito web leader nella rivendita globale di articoli pre-loved di lusso. Con la nostra piattaforma unica nel suo genere, invitiamo i clienti ad aderire al fenomeno dell'economia circolare come alternativa sostenibile al fast fashion – e con catalogo scelto di articoli ricercatissimi, funzionalità innovative per la community e un controllo di qualità e autenticazione attenta, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Lanciato a Parigi a ottobre del 2009, Vestiairecollective.com vanta oggi oltre 8 milioni di utenti esperti di moda, distribuiti su 50 paesi e con uffici a Parigi, Londra, New York, Milano, Berlino e Hong Kong. Sono oltre 40.000 i nuovi articoli caricati nella community a cadenza settimanale, con pezzi moda ricercatissimi, messi a disposizione ogni giorno per i clienti in tutto il mondo, che fanno così la loro parte in ambito di economia circolare.

VAULTIER7Fondato da Montse Suarez e Anna Sweeting e supportato da investitori d'élite, Vaultier7 è il primo fondo di investimento specializzato nel Regno Unito dedicato alla collaborazione di creatori e disgregatori di categoria ad alta crescita nei settori Beauty & Personal Care, Health & Wellness e Lifestyle.

