Coronavirus e Forex, ecco quali valute monitorare per le compravendite

(Roma, 10 Aprile 2020) - Roma, 10 Aprile 2020. L’emergenza di coronavirus continua a spaventare il mondo, con i principali paesi impegnati in un difficile contenimento dei contagi di Covid-19. I mercati finanziari stanno rispondendo a questa situazione, innanzitutto con il crollo delle Borse di metà marzo, per poi iniziare una timida risalita pensando già al futuro e alla ripresa. Come sottolineano gli esperti di giocareinborsa.net, oggi la situazione è molto complessa e giocare in borsacon la compravendita di valute è alquanto problematico. Tuttavia il Forex fornisce indicazioni importanti sugli equilibri internazionali e le previsioni attuali degli investitori.

La situazione del cambio euro/dollaro

Nel mercato valutario la coppia protagonista rimane ovviamente l’EUR/USD, in grado come sempre di monopolizzare le attenzioni degli operatori e utilizzata come termometro per l’intero settore finanziario. All’inizio della crisi sanitaria il dollaro americano aveva cominciato la sua lenta ma inesorabile risalita, come accade sempre durante una situazione del genere, poiché la valuta americana viene considerata ancora un bene rifugio.

Il cambio era arrivato vicinissimo la soglia psicologica di 1,15, per poi indietreggiare a causa di una serie di fattori. In particolare, analizzando le attività di forex trading si evince come l’EUR/USD sia stato influenzato dallo scoppio della pandemia negli USA, dove dopo un inizio in sordina il virus sta mettendo a dura prova l’intero Paese e collocando in ginocchio l’economia statunitense.

A pesare sulla quotazione del dollaro il contenimento per il Covid-19 avvenuto in Europa, la crisi petrolifera con lo scontro tra Russia e Arabia Saudita, oltre allo spettro di una recessione che si preannuncia la più grande nella storia degli Stati Uniti. Se da un lato sono indispensabili massicce iniezioni di liquidità della FED, dall’altro non aiutano, poiché tali interventi sono diventati ormai una prassi e rischiano di creare una svalutazione internazionale sul dollaro americano.

Il pericolo è che dopo l’emergenza la valuta a stelle e strisce ne esca indebolita, soprattutto nei confronti dello yuan, con l’incertezza se sarà ancora in grado di essere quella divisa di riferimento stabile che è stata nell’ultimo secolo, oppure se sia arrivato il momento di un passaggio di consegne con la Cina. Per il momento gli investitori sembrano confermare la loro fiducia nel dollaro, sebbene sarà cruciale vedere come si comporterà la FED nei prossimi mesi.

La posizione dello yuan sui mercati internazionali

Se da un lato la maggior parte delle divise si è indebolita nei confronti del dollaro, soprattutto quelle dei paesi emergenti alle prese con una crisi economica senza precedenti ed enormi difficoltà di finanziamento e liquidità, rispetto al biglietto verde. In particolare il Governo di Pechino tende a sostenere in maniera responsabile la sua divisa, adottando azioni che riducono le oscillazioni e le turbolenze.

Basta dare un’occhiata ai grafici delle piattaforme di trading presenti sul sito giocareinborsa.net per capire come gli scostamenti siano stati davvero minimi, anche durante la fase più acuta dell’epidemia, con cali inferiori al 3%. Inoltre, mentre oggi tutti i paesi stanno facendo i conti con economie al collasso, la Cina sta riprendendo la produzione industriale, con una previsione di crescita per il 2020 del 3%. Sicuramente ben al di sotto delle medie degli ultimi anni, ma di gran lunga migliore rispetto alle recessioni in vista in Europa e USA.

Allo stesso tempo è vero che la Cina ha diminuito le sue riserve in valuta estera, liquidando l’1,5% per un valore di circa 47 miliardi di dollari, tuttavia è una cifra inferiore rispetto a quella di paesi come il Brasile e l’Indonesia. Oltre a ciò bisogna considerare le riserve aurifere della Cina, la posizione predominante nel settore tecnologico e in generale un’economia più flessibile di quelle europee e americane.

Sterlina in rialzo dopo il crollo di metà marzo

Come successo per tutte le altre valute, anche la sterlina inglese è letteralmente crollata durante la crisi di coronavirus, arrivando a perderecirca il 12% in 9 giorni durante il periodo di metà marzo. Al momento la divisa inglese sta recuperando terreno, nonostante una svalutazione complessiva dall’inizio dell’anno che si attesta intorno al 5,6%.

Negli ultimi giorni la sterlina ha cominciato a risalire, recuperando parte del valore perso sul dollaro americano. Ciononostante pesano sul futuro della valuta britannica i forti dubbi riguardo l’economia del Regno Unito, messa a dura prova da una situazione emergenziale dovuta alla diffusione dei contagi di Covid-19 nel Paese.

Secondo Fitch, l’agenzia di rating internazionale, le nuove stime in merito al PIL delle principali economie mondiali vedono una recessionein UK, con un crollo del 3,9% nel 2020. Il risultato è preoccupante, benché dovrebbe essere in linea con quello di alcuni paesi europei come Francia, Germania e Spagna, mentre è previsto un calo del 4,9% per l’Italia e una media del 4,2% per l’Eurozona.

Come investire nel mercato Forex

Il trading Forex offre senza dubbio numerose opportunità per i trader indipendenti, infatti si tratta del mercato con la più alta liquidità al mondo, nel quale si possono effettuare operazioni di compravendita attraverso prodotti derivati come i CFD. Questi strumenti consentono di investire sia al rialzo che al ribasso, speculando sulle oscillazioni di prezzo dei cross valutari.

Naturalmente è fondamentale l’analisi tecnica, per studiare i grafici dei prezzi delle coppie Forex e utilizzare gli indicatori per individuare i trend più promettenti. Questi servizi vengono messi a disposizione da broker Forex specializzati, intermediari finanziari che devono essere in possesso di specifiche licenze, monitorati dalla Consob e avere una solida reputazione online.

Su Giocareinborsa.net è possibile trovare guide, approfondimenti e recensioni dettagliate sui migliori broker Forex, con risorse preziose e gratuite per capire come investire nel mercato valutario e in Borsa. In particolare gli esperti analisti che collaborano con il portale consentono di apprendere le basi del trading online, imparare a gestire il rischio in maniera prudente e costruire strategie d’investimento bilanciate.

