bwin data center: GF Vip, Paolo Ciavarro vincitore per il 53% degli appassionati

(Roma, 7 aprile 2020) - Antonella Elia prima eliminata

Mercoledì 8 aprile andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip – il reality più longevo della tv italiana - la cui chiusura, inizialmente prevista per la fine di aprile, è stata anticipata per via dell’emergenza sanitaria Covid 19 in Italia.

Tra gag, scherzi e battute, il programma condotto da Alfonso Signorini ha contribuito a portare spensieratezza e allegria nelle case di milioni di italiani. Sette i concorrenti rimasti a gareggiare per la vittoria della quarta edizione del Gf Vip di cui tre in nomination che dopo una eliminazione iniziale porterà ad una finale a sei. Secondo i dati rilevati dal bwin data center (www.bwin.it) un appassionato su due si aspetta la vittoria di Paolo Ciavarro – figlio degli attori Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi – seguito da Patrick Ray Pugliesee Aristide Malnati entrambi con circa l’8% delle preferenze. Ancora più distaccati dalle prime posizioni troviamo Antonella Elia con il 6,1%, Paola di Benedetto con il 4,2% e Andrea Denver con il 2.5%.

Antonella Elia, Patrick e Denver lottano in nomination per ottenere un posto per giocarsi la sfida finale. A tal proposito, i telespettatori non hanno alcun dubbio, per quanto riguarda la prima eliminazione il 90% delle scelte ricade su Antonella Elia.

