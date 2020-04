PacificLight, una valutazione della sicurezza IT e ICS “a prova di futuro” grazie a Kaspersky Industrial CyberSecurity

(Milano, 2 aprile 2020) -

Milano, 2 aprile 2020 - Nell'ambito dell'adozione e dell'implementazione del Cybersecurity Act, la normativa che si occupa di garantire la sicurezza informatica a livello nazionale a Singapore e di proteggere le organizzazioni dai cyberattacchi, il produttore e rivenditore di energia elettrica PacificLight ha recentemente condotto una valutazione completa della vulnerabilità delle sue reti critiche con la società di sicurezza informatica globale Kaspersky.

L’obiettivo di questa valutazione era garantire la continuità e la sostenibilità delle operazioni e dei sistemi dell’azienda, produttore e rivenditore in grado di fornire servizi a oltre 1.000.000 di famiglie nel paese.

Sfruttando la possibilità di fare valutazioni non intrusive fornita da Kaspersky Industrial CyberSecurity (ICS), gli esperti hanno potuto esaminare i segmenti più critici dell’infrastruttura e hanno anche emulato specifici vettori di attacco, identificando così possibili vulnerabilità e scansionando le attività malevole insieme alle anomalie.

"In un contesto che vede crescere in maniera costante le minacce alla sicurezza informatica, PacificLight ha scelto di impegnarsi nell’adozione delle migliori pratiche per la sicurezza dei dati nello sviluppo dei propri sistemi. Il fatto che PacificLight abbia adottato delle valutazioni avanzate per quanto riguarda la cybersecurity dimostra l'implementazione di sistemi IT solidi e sicuri nell’intero settore dell'energia", ha dichiarato Stephen Lo, Deputy General Manager (Infocomm Technology) di PacificLight.

Commentando i recenti sviluppi, Stephan Neumeier, Managing Director for Asia Pacific di Kaspersky, ha aggiunto: "Sapere di poter contare su una fornitura di energia elettrica sufficiente è fondamentale per continuare a qualificare il paese come perfetto hub commerciale, fortemente connesso al resto della regione. Il governo di Singapore ha stabilito norme e regolamenti per la protezione delle imprese, delle infrastrutture critiche e delle persone da un mondo informatico in costante trasformazione. Elogiamo i passi che PacificLight sta compiendo per conformarsi al Cybersecurity Act, crediamo sia arrivato il momento che tutte le industrie critiche comprendano l'importanza delle valutazioni in tema di cybersecurity perchè il loro ambiente IT e ICS sia davvero a prova di futuro".

I risultati del Vulnerability Assessment hanno dimostrato di aver raggiunto una serie di obiettivi:

· Sono state identificate potenziali falle a livello di sicurezza nell'infrastruttura IT e ICS.

· Il livello e la gravità delle vulnerabilità, oltre al loro possibile impatto, sono state attentamente valutate.

· Sono state fornite raccomandazioni per affrontare correttamente le vulnerabilità rilevate.

Al termine della valutazione della cybersecurity a livello industriale, PacificLight è riuscita a comprendere meglio la natura delle minacce virtuali e ad acquisire un piano attuabile per il miglioramento della propria sicurezza informatica.

"La valutazione condotta con Kaspersky ci dà maggiori garanzie sul fatto che stiamo mantenendo standard riconosciuti a livello internazionale per quanto riguarda la sicurezza informatica e un buon livello di eccellenza. Implementando le procedure e imparando dall’expertise del team Kaspersky, abbiamo migliorato il nostro livello di protezione contro le cyberminacce", ha commentato Yu Tat Ming, CEO di PacificLight.

La valutazione condotta grazie a Kaspersky Industrial CyberSecurity non influisce sulla continuità operativa o sulla coerenza dei processi industriali. L'expertise legata a casi reali in un'ampia gamma di settori e apparecchiature OT consente agli esperti di Kaspersky di fornire servizi di cybersecurity industriale in modo efficace. Kaspersky Industrial CyberSecurity porta, inoltre, un valore aggiunto in qualsiasi fase del processo di sicurezza OT del cliente, dalla formazione e dalla valutazione fino all’Incident Response. Il rapporto completo è disponibile qui: https://ics.kaspersky.com/media/KICS-PacificLight-case-study_EN.pdf.

Altre notizie e ulteriori report sulla sicurezza informatica sono consultabili qui:https://ics.kaspersky.com/resources/#stories.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni industriali di Kaspersky per la sicurezza informatica, è possibile visitare il sito https://www.kaspersky.it/enterprise-security/industrial.

Informazioni su PacificLight

PacificLight Power Pte. Ltd. è un produttore di energia elettrica e un retailer impegnato ad aiutare i clienti nella gestione del proprio fabbisogno energetico in modo semplice ed efficace. L’impianto per la produzione di energia elettrica è in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno ed è in grado di alimentare oltre 1.000.000 di famiglie di Singapore. Utilizzando il gas naturale liquefatto (GNL) come combustibile primario, la centrale elettrica di PacificLight è una delle più efficienti e moderne di Singapore. L’azienda fornisce elettricità in modo affidabile e sostenibile, rispettando rigorose norme sulle emissioni ambientali. Per ulteriori informazioni: https://pacificlight.com.sg/.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky Italia

kaspersky@noesis.net