Amici 19: in testa alle previsioni dei bookies c'è Gaia,la cantante in cerca di riscatto

(Roma, 02 aprile 2020) - Secondo Planetwin365 sarà l’ex concorrente di X-Factor la favorita per la vittoria finale (1,50), segue il ballerino Javier (4,10), fino a pochi giorni fa vicino all’uscita dal programma

Roma, 02 aprile 2020 – Venerdì andrà in onda la finale di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi e arrivato alla sua 19esimaedizione. Sono quattro i concorrenti rimasti in gara: due cantanti e due ballerini, che si affronteranno fino all’ultimo per ottenere il trofeo.

Durante la scorsa puntata Gaia (1,50), attualmente al primo posto sulla lavagna di Planetwin365, ha conquistato la giuria, il VAR ed i professori. La cantante 22enne ha aperto il primo girone eliminatorio con il suo inedito, “Chega”, affrontando poi la sua compagna Giulia (5,20), che al momento occupa la terza posizione in lavagna. La cantante nata a Guastalla si è esibita prima con un medley di Lucio Battisti e poi con un mix di Adele, che le hanno fatto ottenere il primo posto in finale. Un percorso già vissuto qualche anno fa, durante l’edizione 2016 di X-Factor che le regalò il secondo posto. Questa volta Gaia non si accontenta e punta al trionfo.

La seconda felpa dorata è stata vinta dal ballerino Javier (4,10), fino a pochi giorni fa vicino all’uscita dal programma, e che ora occupa invece la seconda posizione su Planetwin365. Dopo una prima performance molto discussa, il ballerino cubano ha avuto la meglio contro Nicolai. Non si è fatta attendere la rimonta del ballerino ucraino (7,00) che ha anche lui conquistato la finale sulle note de "La vita" grazie ad una splendida coreografia e una interpretazione di alto livello.

