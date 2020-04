Dr. Schär ringrazia i collaboratori degli impianti produttivi di tutto il mondo con un bonus del 15%

BURGSTALL, Italia, 1 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Alla luce delle difficili condizioni create dal COVID-19, l'azienda altoatesina Dr. Schär ha deciso di ringraziare i propri collaboratori dei reparti di produzione di tutto il mondo con un bonus del 15% per ogni ora lavorata nel periodo di crisi sanitaria.

Oltre a questa misura, tutti i lavoratori delle sedi italiane, appartenenti indifferentemente a produzione o amministrazione, beneficeranno di una speciale polizza assicurativa in caso di contagio da Coronavirus, in aggiunta a quella standard, inclusa nei benefit aziendali.

"Essendo Dr. Schär una azienda con forti radici familiari, consideriamo essenziale offrire un valido supporto ai nostri collaboratori in questi momenti difficili" dichiara Brigitte Kurz, Chief Financial Officer di Dr. Schär. "Il solo garantire ai collaboratori in produzione tutti gli strumenti di protezione personale necessari non ci sembrava abbastanza. E' per questo che abbiamo deciso di elargire un bonus, come segno della nostra riconoscenza per il loro duro lavoro."

Dr. Schär dà e riceve: le maschere di protezione utilizzate al momento nelle fabbriche sono state offerte da un fornitore cinese che, con un gesto di generosità legato al momento difficile che stiamo vivendo, ha deciso di donarne migliaia a diversi nostri impianti produttivi in tutto il mondo. Questo è ciò che chiamiamo un circolo virtuoso di solidarietà.

Dr. Schär in breve:

La nostra storia inizia nel 1922 con una visione: migliorare la vita delle persone con specifiche esigenze alimentari. Fin dalla sua fondazione, per la nostra azienda la prossimità al consumatore ha costituito la base del pensiero imprenditoriale. La nostra competenza chiave è la ricetta del nostro successo: conciliare un'alimentazione speciale con la gioia e il piacere di vivere. I nostri valori - responsabilità, progresso e prossimità - conferiscono all'azienda stabilità ed orientamento. Siamo un'azienda familiare con portata globale. Al gruppo Dr. Schär fanno capo 18 sedi in undici paesi, con più di 1.400 dipendenti. I nostri prodotti sono disponibili in più di 85 paesi. L'Alto Adige è la casa di Dr. Schär. La sede centrale si trova a Burgstall, vicino Merano, nel cuore della Dolomiti.

