Bullish: lo scaldacollo scelto dalle Fiamme Oro

(Bologna 31 marzo 2020) - Per affrontare l’inverno e gli sbalzi di stagione servono accessori di qualità creati con materiali specifici. Se a questo si aggiunge un’attenzione particolare all’estetica e alla vestibilità ecco che si ottiene un prodotto speciale. È questo il caso dello scaldacollo Bullish scelto per le sue innovative caratteristiche anche dalle Fiamme Oro. Scopriamo di più.

Bologna, 31 Marzo 2020. Le tecnologie e i materiali impiegati per la creazione di abbigliamento tecnico di qualità hanno subito grandi evoluzioni. Proprio la volontà di creare un prodotto made in Italy dal design accattivante e funzionale ha portato alla nascita dello Scaldacollo Bullish.

Scaldacollo che, grazie alle sue tipicità, è stato scelto anche dal gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Il prestigioso gruppo sportivo della Polizia, infatti, ha scelto la tecnologia sviluppata da Bullish per completare l’attrezzatura dedicata agli atleti impegnati negli sport invernali. Un ulteriore riconoscimento del valore e dell’utilità dimostrata sul campo da questo accessorio di tendenza. Uno scaldacollo sì, ma anche l’emblema significativo di quella che è la filosofia stessa dell’azienda produttrice.

Scaldacollo Bullish: qualità italiana e visione

Bullish è più di un grande marchio che ha fatto della qualità made in Italy e della ricerca costante dell’innovazione i suoi cardini strategici d’azione. Alla base della notorietà che ha portato l’azienda sull’ambito podio di un settore competitivo quale il vestiario sportivo vi è, oltre alla continua ricerca di nuove soluzioni e nuovi materiali, anche una vera e propria visione. Una concezione che la rende la scelta ideale per coloro che desiderano andare oltre i limiti o le convenzioni.

Persone che desiderano perseguire i propri obiettivi e che non vogliono accettare alcun tipo di compromesso. Individui che diventano parte della realtà che vivono, che agiscono con energia sugli eventi, che vogliono essere protagonisti in prima linea della loro esistenza e non semplici spettatori passivi.

E per farlo, per tornare al centro della loro vita, intervengono e creano le migliori occasioni sempre guidati dalla fiducia e dall’ottimismo. Sensazioni e convinzioni che ribaltano la prospettiva stessa perché portano a una forza motrice contagiosa. Questa filosofia aziendale è esemplificata una volta di più dal nome stesso scelto per il brand, quel “bullish” che si richiama alle fasi in cui il mercato finanziario è in rialzo.

Bullish: un brand e uno stile di vita

Da queste considerazioni preliminari, si intuisce facilmente quale siano le grandi potenzialità e novità introdotte dal marchio Bullish. Prodotti performanti che richiamano un immaginario solido, che sa parlare a quanti desiderano portare nella propria vita quella stessa ondata di energia e vitalità.

In quest’ottica si inserisce anche la mission del brand. Lo scopo è, infatti, rispondere in maniera completa a quelle persone che sono alla ricerca di un alleato che possieda la stessa loro visione. Da questa base comune nasce l’estrema attenzione per la cura dei dettagli, per l’innovazione abbinata in ogni caso a un design efficace e a un rapporto qualità-prezzo tra i più interessanti.

Tutti elementi, questi, che mostrano come acquistando un prodotto Bullish si scelga e si affermi un vero e proprio stile di vita fatto di una grande passione per l’eccellenza e spirito di squadra. Lo stesso che accomuna il team che ha dato vita all’ambizioso progetto portato avanti dal brand.

Nell’originale prospettiva che si viene così a creare cappelli, sciarpe, gorro e scaldacollo si trasformano. Da semplici accessori di design assumono la forma di manifesti: emblemi capaci di trasmettere un nuovo potente messaggio nato dalla speciale combinazione di adrenalina, audacia e ottimismo.

