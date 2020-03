Supermicro espande le sue soluzioni di server di livello enterprise basate su SAP HANA per VMware Hyperconverged Infrastructure (HCI)

Facilità di gestione dei database aziendali in ambienti HCI

SAN JOSE, California, 27 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader nelle soluzioni di calcolo di livello enterprise ed edge computing, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie ecologiche per il calcolo ha annunciato la disponibilità di nuovi server SAP HANA® certificati da SAP per VMware HCI. Con certificazione su VMware vSphere e vSAN, i server Supermicro alimentati da processori di seconda generazione Intel Xeon Scalable che includono la memoria persistente Intel Optane permettono di integrare implementazioni SAP HANA mission-critical su HCI, dando ai clienti capacità di database di azienda e l'opportunità di sfruttare il valore, i vantaggi e la semplicità di HCI per i loro carchi di lavoro SAP.

"Grazie ai server Supermicro certificati per VMware HCI alimentati da vSAN, i clienti SAP dispongono ora delle migliori soluzioni per le aziende per scalare, gestire e virtualizzare in modo efficiente le loro infrastrutture SAP per il massimo ritorno sugli investimenti," ha affermato Raju Penumatcha, Vicepresidente senior e responsabile capo prodotto presso Supermicro.

I sistemi SYS-2029U-E1CRT e SYS-6029U-E1CRT4 di Supermicro sono stati certificati su VMWare vSAN version 6.6, vSphere version 6.7, e SAP HANA 2.0. Supermicro è uno dei primi produttori di hardware ad usare i nuovi processori di seconda generazione Intel Xeon Scalable e la memoria persistente Intel Optane per permettere alle aziende di raggiungere maggiore prestazione, capacità e valore dalle loro implementazioni SAP HANA. Inoltre, dato che le CPU includono le esclusive capacità integrate di accelerazione IA di Intel DL Boost, queste piattaforme forniscono l'agilità necessaria per estrarre ulteriori informazioni dai carichi di lavoro dotati di IA.

"SAP riconosce che HCI è una delle architetture aziendali in più rapida crescita del settore," ha dichiarato Martin Heisig, Responsabile di SAP HANA Technology Innovation Network. "Durante l'implementazione di SAP S/4HANA su VMware HCI, i clienti possono trarre enormi vantaggi dalle più recenti tecnologie HW/SW per aumentare la scalabilità e ridurre i costi operativi per le implementazioni SAP HANA."

La collaborazione di Supermicro con VMware offre un'alternativa all'infrastruttura di virtualizzazione tradizionale basata su Fiber Channel SAN, conosciuta per la sua complessità e le sfide di interoperabilità. HCI alimentato da VMware vSAN riunisce il calcolo, lo storage e l'hypervisor in un unico sistema per ridurre la complessità del data center e aumentare la scalabilità. Questo approccio permette di superare gli ostacoli delle architetture convenzionali, in particolare lo storage SAN e NAS, incluse le loro sfide e i loro problemi di collegamento in rete. HCI utilizza lo storage ad attacco diretto in un'architettura Software-Defined Storage (SDS) supportata dalla crescita dei server ad alta densità di storage e delle unità flash ad alte prestazioni.

"VMWare è felice di collaborare con Supermicro per proporre le ultimissime piattaforme certificate SAP HANA basate su VMware vSAN," ha affermato Lee Caswell, Vicepresidente unità marketing HCI business di VMware. "I database ad elevate prestazione sono gli ultimi carichi di lavoro a sfruttare l'innegabile rapporto qualità-prezzo di Hyperconverged Infrastructure (HCI). Con VMware vSAN e Supermicro, i clienti possono eseguire le loro più grandi implementazioni DevOps e produzione SAP HANA con un massimo di 64 nodi e un massimo di 192 terabyte di memoria."

Per maggiori informazioni sulle soluzioni certificate Supermicro per SAP HANA, visitare il sito: https://www.supermicro.com/en/solutions/sap

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader di tecnologie server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è un fornitore primario di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Intel, Intel logo e Xeon sono marchi commerciali di Intel Corporation e delle sue filiali. Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SAP e altri prodotti e servizi SAP menzionati in questo documento e i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di SAP SE in Germania e in altri paesi. Visitare il sito https://www.sap.com/copyright per ulteriori informazioni e avvisi sul marchio.

VMware, vSphere, VMware vSAN sono marchi registrati di VMware, Inc., Inc. e delle sue filiali negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138207/Supermicro_Expands_Enterprise_Server_SAP.jpg