Scontri e confessioni movimentano la casa del GF VIP.Per i bookies sarà Patrick Ray pugliese a vincere il reality

(Roma, 25 marzo 2020) - Il pacato ex concorrente del GF è al primo posto sulla lavagna di Planetwin365, seguito dall’agguerrita Antonella Elia (4,25)

Roma, 25 marzo 2020 – In due settimane esatte si conoscerà il vincitore della quarta edizione del Grande Fratello Vip: a causa dell’emergenza Coronavirus il reality show finirà anticipatamente l’8 aprile e questo ha aumentato il numero di eliminati nel corso delle puntate. L’ultima diretta ha portato fuori dalla casa Fabio Testi e Valeria Marini: il primo dopo aver affrontato una nomination con Adriana Volpe e Antonella Elia, la seconda dopo aver fronteggiato una sfida a quattro vinta da Sossio Aruta, ora in finale.

Pochi giorni dopo la diretta, Adriana Volpe, fino alla settimana scorsa tra i partecipanti favoriti da bookies e pubblico, ha abbandonato spontaneamente il reality show, causando un forte malcontento nella casa più spiata d’Italia. Andrea Denver, quarto papabile vincitore sulla lavagna di Planetwin365 (6,50), è il più provato dall’addio dell’ex modella e lo dimostra il dialogo avuto domenica con Patrick Ray Pugliese. Proprio l’ex finalista del GF è attualmente al primo posto su Planetwin365 (2,85) e potrebbe vincere la quarta edizione del GF Vip grazie alla sua simpatia e calma.

Oltre alle confessioni, in casa ci sono anche diversi scontri tra i partecipanti, come quello tra Antonella Elia, al secondo posto sulla classifica di Planetwin365 (4,25), e Antonio Zequila (11,00), a causa dell’uscita di Valeria Marini. Il carattere forte di Elia si è scontrato anche con Paolo Ciavarro (4,75) e Licia Nunez (31,00) per via di uno scherzo non portato a temine.

Oggi altri partecipanti abbandoneranno la casa e secondo i quotisti i più lontani dalla vittoria e dunque a maggior rischio eliminazione sono Licia Nunez (31,00) e Fernanda Lessa (28,00).

