SNAI – Nations League 2020-21: Francia su tutteil trionfo azzurro si gioca a 10

(Milano, 24 marzo 2020) - Dopo il rinvio degli Europei, è il primo grande appuntamento per nazionali. Presenti tutte le 55 federazioni dell'Uefa – Campioni del mondo a 4,50, la rivale più accreditata è l'Inghilterra a 6,50 – Nel gruppo 1, testa a testa per il primo posto fra Italia e Olanda: identica la quota, 2,25.

Milano, 24 marzo 2020 – È il torneo che ha segnato la rinascita della squadra azzurra. In più, dopo il rinvio dei Campionati Europei, è in ordine di tempo il primo grande evento per nazionali del calcio continentale. La seconda edizione della Nations League, che comincerà a inizio settembre, chiama a raccolta tutte le 55 squadre nazionali dell'UEFA, il che ha determinato l'annullamento di tutte le retrocessioni decretate al termine della prima edizione. Il pronostico degli analisti SNAI premia la nazionale francese, campione del mondo in carica e favorita anche per Euro 2021. La vittoria della squadra guidata da Deschamps, che dopo il trionfo mondiale ha vinto 12 delle 17 partite disputate (con 3 pareggi e 2 sconfitte), è data a 4,50. Riscuote fiducia anche l'Inghilterra, che segue a 6,50, mentre sul terzo gradino siedono a 7,50 Germania, Spagna e Belgio. Dietro il terzetto c'è l'Italia, a 10 insieme all'Olanda. Il quadro delle migliori si chiude con il Portogallo, detentore del trofeo e dato a 12. Per il resto, si va nel campo delle sorprese, con i vicecampioni del mondo della Croazia piuttosto in ribasso e giocabili a 33, come la Polonia.

Spagna e Germania, che duello - La formula divide le nazionali in quattro leghe. Le sedici che compongono i quattro gironi della Lega A competono per il titolo. Le vincenti dei gironi partecipano alla fase finale, le ultime retrocedono il Lega B. Le quote SNAI danno l'Italia in lotta testa a testa con l'Olanda per la vittoria del gruppo 1: identica la quota, collocata a 2,25. Residue chance sono concesse alla Polonia, a 6,50, molto più duro il cammino per la Bosnia-Erzegovina, a 15. Lotta tra massimi sistemi anche negli altri tre gironi: Inghilterra di un soffio avanti sul Belgio (2,00 contro 2,25) nel gruppo 2; Francia su tutte, a 1,80, nel gruppo 3, seguita dal Portogallo a 3,50; duello tra Spagna (2,00) e Germania (2,25) nel gruppo 4.

