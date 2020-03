ZTE presenta il suo primo video smartphone 5G Axon 11 in Cina

SHENZHEN, Cina, 24 marzo 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei più importanti provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha svelato oggi ufficialmente il suo primo video smartphone 5G, il ZTE Axon 11 5G in Cina. Il telefono smart offre una eccezionale performance 5G, design elegante, potenti funzioni di ripresa video ed editing.

"Con impegno sostenibile e profonda esperienza nel settore delle telecomunicazioni, ZTE continuerà a rafforzare l'investimento nell'innovazione," - ha detto Xu Feng, Vicepresidente senior di ZTE Corporation e presidente della divisione dispositivi mobili -. "Allo stesso tempo, considerando che i grandi video e i video HD sono certamente uno degli scenari applicativi chiave nell'era del 5G, ZTE continuerà ad espandere l'investimento negli algoritmi video. In futuro, faremo grandi sforzi in questi due aspetti: capacità di comunicazioni e algoritmo video, puntando a fornire agli utenti dei terminali 5G competitivi."

Potenti funzioni di riprese ed editing video filmano la tua nuova vita

Non importa che si sia un vlogger professionista o un comune utente, ognuno oggi vuole memorizzare, presentare, condividere la propria vita quotidiana, così come acquisire informazioni più dinamiche, via video. In Cina, il numero di utenti di video brevi ha superato gli 820 milioni nel 2019 e continua ancora a crescere. In aggiunta a risoluzione e frame rate, la stabilizzazione video è sicuramente uno degli elementi chiave che determinano la qualità di un video.

Il ZTE Axon 11 5G può girare i video ad alta risoluzione in 4K a 60fps, in virtù del suo sistema di ripresa quad IA che si compone di una fotocamera principale super HD da 64MP, un grandangolo da 8MP fino a 120 gradi, una macro fotocamera da 2MP e la profondità professionale del banco ottico. Merita attenzione il fatto che sia la fotocamera principale che il grandangolo supportano la stabilizzazione video, che consente il possibile aggiustamento dei tremolii nella realizzazione del video per rendere la ripresa video dinamica, più nitida e stabile. Il ZTE Axon 11 5G aiuterà gli utenti a scoprire più bellezza nella vita e a registrare più dettagli girando un video di alta qualità e stabile.

Per soddisfare le esigenze dei consumatori di editare i video sempre e ovunque possibile, il ZTE Axon 11 5G è equipaggiato con la funzione di video editing, che supporta una gran varietà di effetti speciali di transizione, una serie di montaggi video, filtri e musica, incoraggiando tutti a filmare la loro nuova vita con questo smartphone 5G. Con la banda larga e la bassa latenza nell'era 5G, centinaia di video HD in 4K possono essere caricati senza comprimerli, per poter registrare, presentare e condividere quei momenti speciali nella vita degli utenti sempre e ovunque.

Capacità 5G rinforzate per esperienze veramente uniche

Il ZTE Axon 11 5G è compatibile sia con la modalità SA che NSA, permettendo la simultaneità multi­canale nelle reti wi­fi e cellulari (4G/5G). Non soltanto può gestire facilmente il complesso ambiente del segnale, ma anche raggiungere la banda di piena frequenza 5G e Netcom piena, e accelerare ulteriormente la velocità delle rete sovrapposta. E' alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 765G e offre incredibili esperienze 5G. Insieme alla tecnologia di accelerazione di rete intelligente di ZTE LinkBooster, il ZTE Axon 11 5G permette il passaggio senza soluzione di continuità da rete wi­fi a cellulare analizzando automaticamente lo scenario d'uso e le condizioni di rete e accelera la velocità di download adottando simultaneamente entrambe le reti. La velocità di commutazione può essere migliorata del 50% (*Testata dallo ZTE Lab).

Inoltre, il ZTE Axon 11 5G adotta il motore di ottimizzazione di sistema a scena piena di nuova generazione Z-Booster 2.0, che attribuisce in modo intelligente risorse di sistema attraverso algoritmi IA, ottimizzando così le dimensioni che condizionano le esperienze utente come le APP startup, l'operatività di sistema, la commutazione di rete e i molteplici scenari diversi. Il Z­Booster 2.0 si compone di tre moduli funzionali, che comprendono App-Booster, System-Booster che copre il RAM-Booster, FS-Booster, Power-Booster e Link-Booster, mettendo rispettivamente le app in condizioni di partire più velocemente, performare in modo più efficiente e fornire una migliore esperienza internet e comunicazione.

La soluzione intelligente di aggiustamento dell'alimentazione realizza il controllo intelligente combinando profondamente le abitudini d'uso con lo status operativo dell' APP, migliorando la durata della batteria del 35% (*Testata dallo ZTE Lab). Può soddisfare pienamente la domanda degli utenti per una rete più veloce, operazioni più scorrevoli e batteria più durevole nell'era del 5G.

Design elegante con display curvo

In termini di aspetto estetico, il ZTE Axon 11 5G mantiene il consueto design sottile ed elegante. Adotta un display a goccia curvo e flessibile da 6,47 pollici, con un rapporto schermo/corpo del 92%. Il vetro curvo quad 3D porta un effetto ottico bello e più sottile. La perfetta dimensione per aderire al palmo dell'utente ed un feeling manuale più liscio. Il lato di questo smartphone adotta un design unico a forma di skateboard, mentre la parte alta e bassa usano le curve di livello G3, permettendo un'integrazione a 360 gradi di tutto il corpo, offrendo un migliore senso di tenuta di questo smartphone con schermo orizzontale. Il design del corpo estremamente sottile rende il ZTE Axon 11 spesso solo 7,9mm. E' attualmente lo smartphone 5G più leggero sul mercato, con un peso di soli 168g.

Il ZTE Axon 11 5G è disponibile da subito in Cina per i preordini sui canali e­commerce come www.myzte.com, zte.jd.com, zte.tmall.com, a partire dal 23 marzo. Il ZTE Axon 11 5G sarà disponibile in Cina a partire da 2.698 RMB.

Segue link di accesso al video di prodotto: https://www.ztedevices.com/en/videos/axon11/

Specifiche del ZTE Axon 11 5G:

Contatti media:

Margaret MaZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email: ma.gaili@zte.com.cn