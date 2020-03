SPORT E SCOMMESSE: TRA LE PREFERENZE DEGLI ITALIANI SPUNTA IL TENNISTAVOLO

(Roma 23 marzo 2020) - In assenza di competizioni e con gran parte dei campionati fermati dall’emergenza Covid-19, si scommette sulla TT Cup Men. Ancora primo il calcio: nell’analisi di Planetwin365 traina la A-League australiana

Roma, 23 marzo 2020 – La crisi da coronavirus continua a tenere in scacco lo sport: dal calcio ai motori, in Europa e nel resto del mondo gli appuntamenti più attesi della stagione saltano, nella speranza che si possa ritornare presto alla normalità. Intanto anche il flusso di mercato dei bookmakers si sposta dall’offline all’online e, nonostante, la fisiologica flessione dei numeri che sta interessando ogni settore, il quadro che viene fuori dall’analisi di Planetwin365 conferma la passione nostrana per il calcio, anche quando si tratta del campionato australiano, ancora regolarmente attivo, o turco, poco prima della sospensione.

Si legge dai dati della settimana 16-22 marzo sui flussi di giocate analizzate dai trader su tutto il territorio nazionale. Al primo posto, infatti, c’è l’ultima giornata della A-League con il 17,6% di flusso sul totale delle scommesse analizzate. A farla da padrone è stato il Sydney Derby tra la capolista Sydney FC e il Western Sydney, unica formazione ad avere battuto la prima della classe nelle uniche due sconfitte registrate in questo campionato. Un match che non ha lasciato indifferenti gli sportivi italiani: in 13 su 100 hanno puntato su questo evento, davanti a Central Coast-Melbourne City (9,7%) e Brisbane Roar-Newcastle Jets (9,4%).

Ma l’evento più giocato in assoluto è stato Goztepe-Rizespor: sull’ultimo atto della SüperLig turca(14,7% e secondo posto come campionato più giocato) prima dello stop ci hanno puntato in 16 su 100. Segue Antalyaspor-Sivasspor (11,2%), partita costata agli ospiti il mancato aggancio al podio più sorpasso del Galatasaray dopo l’1-1 col Beşiktaş in quello che è stato uno degli eventi più giocati della settimana 9-15 marzo secondo gli analisti di Planetwin365.

Tuttavia, il dato più interessante è un inedito exploit di una disciplina quasi sempre fuori dai radar degli scommettitori italiani in tempi normali: dopo il campionato di calcio australiano, quello turco, le amichevoli per club e il campionato bielorusso, il tennistavolo è l’unico altro sport al di fuori del calcio presente nel trend della scorsa settimana, con il 5,1% che vale alla TT Cup Men il quinto posto tra le League su cui si è puntato di più. Anche più del campionato argentino e di quello russo – poi sospeso – che si piazzano entrambi al sesto posto con il 3,9% delle giocate.

