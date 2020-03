Famm Infissi inaugura il tour virtuale del suo showroom

(Borgo Veneto 20 marzo 2020) - Borgo Veneto, 20 marzo 2020. La difficile situazione che sta attualmente affrontando l’Italia a causa del Covid-19 ha portato i cittadini a modificare le proprie abitudini di vita. Essendo costretti a restare in casa o, comunque, a limitare gli spostamenti solo in caso di necessità, essi si sono trovati a dover interrompere molti progetti organizzati da tempo come, ad esempio, la ristrutturazione o la costruzione di un immobile. Non avendo la possibilità di recarsi negli showroom per visionare e acquistare i prodotti e i materiali più adeguati alla proprie esigenze gli utenti, loro malgrado, hanno dovuto rimandare queste attività a data da destinarsi.

Per ovviare a questa problematica, apparentemente difficile da gestire, l’azienda Famm Infissi, specializzata in serramenti in legno e legno alluminio, propone un servizio innovativo che sta riscuotendo un notevole successo: la possibilità di visitare virtualmente lo showroom con l’aiuto di un tecnico qualificato che non solo mostrerà al cliente gli articoli presenti in negozio, ma sarà anche in grado di risolvere i classici dubbi di natura tecnica o fiscale che spesso i clienti hanno in questa fase della ricerca.

L’esperto, inoltre, potrà rispondere a domande specifiche cercando di proporre soluzioni, in modo da accompagnare il cliente nella scelta dei prodotti che soddisfino al meglio le sue richieste.

In questo modo, è possibile procedere all’installazione o alla sostituzione degli infissi della propria abitazione o del proprio ufficio restando a casa. Avendo infatti una panoramica completa di tutti gli articoli presenti nello showroom di Famm Infissi e delle specifiche tecniche e strutturali di ognuno di essi, è possibile individuare quelli che rispondano in modo adeguato alle caratteristiche del proprio progetto.

È sufficiente consultare il sito famminfissi.it per contattare un tecnico e organizzare il tour online dello showroom.

Famm Infissi: alta qualità e design elegante da 5 generazioni

Famm Infissi, guidata da Alberto Marigo, è una falegnameria specializzata che da 5 generazioni progetta e crea serramenti in legno e legno alluminio. Da piccola bottega artigianale è divenuta una tra le aziende più innovative del settore di riferimento, grazie ad una ricerca continua dei materiali di elevata qualità e ad un attento studio del prodotto. Con uno stabilimento di oltre 6000 metri quadrati ed uno staff qualificato, riesce a gestire ed evadere in breve tempo un elevato quantitativo di ordini e richieste provenienti da tutto il territorio nazionale, sia da privati che da imprese.

Ogni articolo viene progettato e prodotto con estrema attenzione, dalla scelta delle materie prime alla creazione degli infissi che, oltre ad essere estremamente funzionali, non rinunciano a un design curato edelegante. Tutti i serramenti possono essere personalizzati nel colore, nella misura e nella forma a seconda delle esigenze del cliente. I materiali impiegati sono pensati appositamente anche per garantire un importante risparmio energetico.

Produrre serramenti in alluminio consente di avere una maggiore protezione da eventuali intemperie mentre la scelta del legno, oltre a renderli esteticamente eleganti, ne migliora le prestazioni termiche. La combinazione di questi due materiali rende le finestre estremamente resistenti sia agli urti che agli eventi atmosferici, garantendo una tenuta termica eccellente.

Il successo di Famm Infissi è dovuto sia all’introduzione di tecniche di produzione sempre innovative, tra le più all’avanguardia nel marcato dei serramenti, sia all’impiego di materiali di elevata qualità, sia alla professionalità del personale che, per essere costantemente aggiornato, segue corsi di formazione su come gestire l’intero processo produttivo dell’azienda, in modo da rispondere al meglio alle esigenze del cliente.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://famminfissi.it/

Borgo Veneto (Padova)

