Avviso stampa: Supermicro annuncia il suo primo GPU Live Forum

Gli esperti di prodotto di Supermicro forniranno informazioni, caratteristiche e aggiornamenti sui prodotti

SAN JOSE, California, 19 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Il 24 marzo 2020, Supermicro presenterà il suo primo GPU Live Forum. Una esperta schiera di product manager Supermicro divulgherà informazioni e aggiornamenti sul più ampio portafoglio di sistemi GPU NVIDIA del settore. I partecipanti potranno beneficiare di gruppi di discussione di prodotto, dimostrazioni, opportunità di networking con Q & A in diretta, ed una chance unica di chattare dal vivo con gli esperti di prodotto di Supermicro nel nostro ambiente virtuale.

Le sessioni comprenderanno:

Cosa: GPU Live Forum di Supermicro

Dove: Questo è un evento solo digitale – comprenderà presentazioni e dimostrazioni in cabina, così come sessioni speciali di approfondimento e Q&A in diretta.

Quando: Inizia il 24 marzo 2020. Tutte le sessioni e le informazioni rimarranno disponibili per un anno.

Si prega di cliccare qui per maggiori informazioni e per registrarsi.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), l'innovatore leader nella tecnologia di server ad alta performance ed efficienza, è un provider primario di server avanzati Building Block Solutions® per data center, cloud computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati nel mondo. Supermicro è impegnata nella protezione dell'ambiente grazie alla sua iniziativa "We Keep IT Green®" e offre ai clienti le soluzioni a più alta efficienza energetica e minor impatto ambientale disponibili sul mercato.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri brand, nomi e marchi sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

SMCI-F