Il QdS aderisce a “Solidarietà digitale”: disponibili 5 mila abbonamenti nazionali

(Catania, 19 marzo 2020) - Catania, 19 marzo 2020 – Il Quotidiano di Sicilia non resta indifferente di fronte all’enorme crisi che sta attraversando il Paese a causa della diffusione del Coronavirus. Per questo, la testata economica della Sicilia (fondata nel 1979) ha aderito al progetto “Solidarietà digitale”, lanciato dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’Agenzia per l’Italia digitale.

Nell’ambito di questa iniziativa, imprese e associazioni hanno offerto servizi gratuiti per favorire la diffusione della cultura in questi giorni di isolamento per tante famiglie italiane. Il Quotidiano di Sicilia non poteva mancare e ha così deciso di mettere a disposizione 5 mila abbonamenti digitali.

Le modalità per accedere all’iniziativa “Solidarietà digitale” sono pubblicate sul portale https://solidarietadigitale.agid.gov.it, in conformità a quanto previsto dal Dpcm pubblicato il 9/3/2020. Per fruire dei servizi del QdS è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica con i dati di registrazione (nome, cognome, indirizzo email ecc..) a servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it.

In un momento difficile per tutti gli italiani, in cui, come ha sottolineato il sindaco di Palermo e presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando, “il giornalismo di qualità è utile, necessario, indispensabile”, la nostra testata ha deciso di lanciare anche l’hashtag #acasaconilqds. Il Quotidiano di Sicilia mette così la propria quarantennale professionalità a disposizione delle famiglie italiane e siciliane, per superare insieme questa crisi e guardare già al futuro, pensando a come ripartire.

Qui il link all’articolo pubblicato su QdS.it (https://qds.it/dal-qds-cinquemila-abbonamenti-nazionali-solidarieta-digitale/)