Emergenza Coronavirus: Health Italia organizza nei propri sistemi di telemedicina un canale dedicato per le visite mediche a distanza

(Formello (RM), 18 marzo 2020) - Formello (RM), 18 marzo 2020 - Health Italia S.p.A., società leader nel mercato della sanità integrativa e della gestione del benessere di individui e famiglie, comunica che tramite la propria controllata Health Point S.p.A., specializzata nella organizzazione e gestione di centri sanitari e sistemi di telemedicina e già attiva nel campo delle visite a distanza, è stato organizzato un modello di televisita dedicato al fine di permettere un confronto con un medico per tutti i cittadini che lo reputino opportuno.

Digitando la pagina web dedicatahttps://covid.healthpointitalia.com/e/o telefonando al numero riservato al servizio proposto 06. 56 55 63 71, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00, i cittadini potranno, tramite una procedura d’accesso semplificata, avvalersi di un consulto telefonico e/o di una televisita con un medico specializzato che, a distanza, potrà valutare lo stato di salute del chiamante, anche grazie all’acquisizione di alcuni parametri fisici predefiniti quali temperatura corporea, pressione arteriosa, saturazione ossigeno e frequenza cardiaca, facilmente riscontrabili utilizzando comuni device e potrà avvalersi, volendo, del consulto di uno Psicologo o di uno Psicoterapeuta che fornirà un supporto dedicato.

Il nuovo servizio ha l‘obiettivo di permettere ai cittadini di dialogare, senza necessità di contatto fisico, con un medico.

I parametri fisici, opportunamente misurati dal paziente stesso, consentiranno al medico di effettuare una diagnosi accurata che potrà dar luogo alla prescrizione on line di farmaci e/o di cure da seguire.

Il consulto psicologico, in questo particolare momento storico, può consentire ai cittadini di ricevere un supporto ed indicazioni utili su come affrontare e gestire gli stati d’animo legati alla particolare situazione di disagio che tutti stiamo vivendo.

I servizi prestati con questo modello di medicina a distanza sono volti anche a contribuire ad un alleggerimento delle attività richieste dai cittadini al Servizio Sanitario Nazionale, per problematiche non necessariamente legate all’emergenza in corso, garantendo un servizio sanitario continuativo.

Il servizio di televisita dedicata organizzato da Health Italia S.p.A. viene offerto ad un prezzo convenzionato e calmierato pari a € 19,00 per il consulto telefonico e € 39,00 per la televisita, tramite canali di comunicazione telefonica ed informatica opportunamente predisposti e dedicati.

Inoltre, tramite la Fondazione Health Italia Onlus, coloro che non saranno in grado di sostenere il costo economico del nuovo servizio, potranno, previo gli opportuni approfondimenti, richiederne la gratuità, il cui costo verrà sostenuto dalla Fondazione nell’ambito dell’iniziativa Banca delle Visite gestita dalla Fondazione stessa.

La consapevolezza che le procedure sanitarie previste per il contenimento del Coronavirus richiedono da un lato azioni precise e definite e dall’altro un costante supporto alla cittadinanza, ha indotto Health Italia a mettere a disposizione il proprio know-how sanitario e tecnologico coniugandoli in un sistema dedicato che possa essere di supporto alla cittadinanza in questo periodo di particolare necessità.

Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l’accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito retail e corporate e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti.

Il Gruppo è inoltre attivo nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di telemedicina, nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici.

Health Italia S.p.A. è quotata al segmento AIM di Borsa Italiana.

