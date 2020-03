Kaspersky è stata nominata tra i Derwent Top 100 Global Innovator 2020

(Milano 12 marzo 2020) - Milano, 12 marzo 2020

Kaspersky è stata nominata, per il secondo anno consecutivo, Derwent Top 100 Global Innovator™ 2020 nella categoria Software, insieme ad altri leader del settore IT. Il report annuale di Clarivate Analytics, leader globale nella fornitura di dati e analisi affidabili per accelerare il ritmo dell'innovazione, identifica le organizzazioni più innovative del mondo che sviluppano con successo invenzioni brevettate con un forte potenziale di commercializzazione basato sulla portata del mercato e sull'impatto finale che possono avere su altre invenzioni.

Kaspersky è stata inclusa nella classifica Derwent Top 100 Global Innovator 2020, insieme ad altre aziende affermate, tra cui Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Oracle, Symantec e Tencent. Perseguendo la sua mission di “costruire un mondo più sicuro”, Kaspersky ha contribuito in modo significativo al settore della sicurezza informatica sviluppando e brevettando regolarmente nuove tecnologie di sicurezza IT. Nel corso degli anni, l'azienda è diventata leader tecnologico con un portfolio di soluzioni e servizi di sicurezza avanzati e completi che si basano su tecnologie all'avanguardia, uniche sul mercato, e che hanno l’obiettivo di proteggere utenti privati, grandi aziende, governi, industria e infrastrutture.

Dal 2019, Kaspersky possiede un portfolio di quasi 900 brevetti che gli sono stati concessi in Russia, USA, Europa, Cina e Giappone. Tra le invenzioni recenti più importanti troviamo lo sviluppo nel campo dell’endpoint detection and response (EDR) e il Security Information and Event Management (SIEM), l'uso di tecnologie di machine learning e la tecnologia Sandbox(un brevetto per un sistema e un metodo di analisi dei file per minacce rivolte alle macchine virtuali). Queste e molte altre tecnologie brevettate sono implementate nelle soluzioni Kaspersky, come ad esempio Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR), Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes e altri prodotti.

Grazie alla costante innovazione e all'implementazione di nuove tecnologie e soluzioni, Kaspersky si dimostra ancora una volta un passo avanti rispetto alla concorrenza con soluzioni che continuano ad essere le più testate e premiate nei test e nelle revisioni indipendenti.

"Kaspersky dedica grande attenzione alla brevettazione come parte della sua strategia di sviluppo innovativo e ha costruito un solido portfolio di protezione per le sue innovazioni. È proprio grazie a questo che Kaspersky è stata nominata “Top 100 Global Innovators” per il secondo anno consecutivo. Il merito di aver ottenuto un rating così elevato è da attribuirsi a diversi fattori tra cui la nostra mission, la strategia e un team di persone talentuose che lavorano nella nostra azienda. Continueremo a sostenere i nostri ricercatori nello sviluppo delle loro idee per ampliare il numero di invenzioni brevettate, garantendo maggiore innovazione e presentando le migliori tecnologie e soluzioni che, sono certo, diventeranno leader in diversi rating", ha dichiarato Nadezhda Kashchenko, Deputy Chief Legal Officer, Chief Intellectual Property & Antitrust Officer di Kaspersky.

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky, ha dichiarato: "E' un grande onore essere nominati per il secondo anno consecutivo, insieme agli altri leader del settore, tra i Derwent Top 100 Global Innovator. Voglio ringraziare i nostri ricercatori, i migliori della categoria, per le loro costanti innovazioni e voglio ringraziare il nostro team legale che lavora duramente per proteggere le nostre tecnologie e ottenere i diritti di brevetto in diversi Paesi. E mentre il nostro business si sposta dal concetto di 'cybersecurity' a quello più ampio di 'cyber-immunità', continueremo a essere leader nell'innovazione e nello sviluppo di standard industriali più elevati per il futuro".

"Il ritmo incessante a livello globale di nuove invenzioni dimostra come la concorrenza tra gli innovatori si stia intensificando e come essere presenti tra i top sia sempre più difficile", ha dichiarato Jeff Roy, President, IP Group di Clarivate Analytics. "Ci congratuliamo con i Top 100 Global Innovators per aver generato nuove idee creando costantemente nuovo valore e offrendo eccellenza nella ricerca e nella creazione di proprietà intellettuale".

Giunta alla sua nona edizione, la Derwent Top 100 Global Innovators, per poter stilare la classifica utilizza dati sui brevetti editoriali, autorevoli e accurati, provenienti dal Derwent World Patents Index™ (DWPI) e del Derwent Patent Citations Index™ (DPCI)per rappresentare l’innovazione sulla base di quattro indicatori:

1. Volume: l'organizzazione deve aver avuto almeno 100 invenzioni concesse (e più di 500 depositate in totale) negli ultimi cinque anni.

2. Influenza: il livello di impatto finale, rilevato in base ai riferimenti esterni provenienti da altre organizzazioni, e misurato attraverso il Derwent Patent Citations Index negli ultimi cinque anni, escludendo i propri riferimenti.

3. Successo: un elevato rapporto di successo nell’ottenimento di concessioni di brevetti.

4. Globalizzazione: il livello di investimento di coloro che fanno richiesta di brevetto per le loro invenzioni, negli uffici brevetti dei quattro mercati principali cioè Cina, Europa, Giappone e Stati Uniti. È possibile trovare a questo link il report Derwent Top 100 Global Innovators 2020 e l'elenco completo delle Top 100 organizzazioni.

