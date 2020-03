DataWalk annuncia una soluzione software che usa i dati per identificare le persone a rischio di coronavirus

DataWalk dimostra la capacità di utilizzare un software di analisi di rete per identificare proattivamente sia i super diffusori che le persone a rischio di contrarre il coronavirus

WROCLAW, Polonia, 11 marzo 2020 /PRNewswire/ -- DataWalk, provider del software di analisi intelligente più avanzato del settore, ha annunciato oggi che l'azienda ha dato dimostrazione di una soluzione che può proattivamente identificare potenziali super diffusori, pazienti zero e persone a rischio di contrarre il coronavirus.

Grazie alla connessione e correlazione di una grossa mole di dati come i registri di immigrazione, individui che si sa siano affetti, e dati del telefono cellulare in forma anonima, la tecnologia di analisi di rete di DataWalk può aiutare ad identificare:

Identificando proattivamente potenziali super diffusori e persone a rischio, si possono prendere misure mediche e precauzioni appropriate per aiutare a minimizzare la diffusione del virus. I dettagli della soluzione si possono vedere in un video dimostrativo pubblicato dall'azienda.

"Con il nostro software scalabile di analisi di rete, siamo una delle pochissime aziende nel mondo ad avere la tecnologia per aiutare ad identificare sistematicamente potenziali super diffusori e persone a rischio di contrarre il coronavirus," ha detto Pawel Wieczynski, AD di DataWalk per la regione EMEA. "Siamo pronti e in grado di aiutare governi e altre organizzazioni in tutto il mondo nei loro sforzi per contenere il coronavirus."

Informazioni su DataWalk

DataWalk è una piattaforma software per usare la tecnologia di analisi di rete per rivelare modelli, relazioni e anomalie con dati di vasta scala e multisorgente. Utilizzando tecnologie brevettate che combinano un motore di big data massicciamente scalabile con interfacce visive user-friendly, DataWalk permette alle organizzazioni di importare rapidamente e mescolare i dati da molteplici fonti in una singola vista dati usando visualizzazioni intuitive per decisioni più rapide guidate dall'intelligenza. Per maggiori informazioni si veda https://datawalk.com/.