CyberMDX e Sham (Gruppo Relyens) collaborano per gestire in modo proattivo i rischi informatici ospedalieri

- Un partenariato per fornire una soluzione olistica di gestione del rischio per la comunità medica

NEW YORK, 9 marzo 2020 /PRNewswire/ -- CyberMDX, fornitore leader nel campo della sicurezza informatica sanitaria, in grado di offrire visibilità e prevenzione delle minacce per dispositivi medici, IoT, e reti cliniche, e Sham (Gruppo Relyens), il maggiore fornitore europeo di assicurazioni e di gestione del rischio nel settore sanitario, hanno annunciato oggi un partenariato per accelerare e migliorare la fornitura di una gestione proattiva del rischio.

Il partenariato inserirà le competenze di CyberMDX in fatto di visibilità e sicurezza informatica nell'offerta di Sham per creare una soluzione di gestione del rischio end-to-end per la sanità, unica nel suo genere. Questa offerta combinata fornirà alle organizzazioni un mezzo per valutare a livello centrale e gestire in modo efficiente i rischi in tutte le dimensioni aziendali.

"Comprendiamo che quando si stipula una polizza, il valore non risiede solo nella copertura finanziaria garantita all'assicurato, ma anche nella tranquillità.

L'analisi dei dati, l'uso di strumenti di intelligenza artificiale e il progresso tecnologico offrono ora la possibilità di ridurre o persino evitare i rischi legati all'attività degli operatori sanitari e delle regioni", afferma il CEO del Gruppo Relyens, Dominique Godet. "Guardiamo oltre la copertura finanziaria per aiutare gli ospedali a garantire la continuità operativa e a proteggere i loro dispositivi medici vitali e la rete delle infrastrutture".

La sicurezza informatica sta rapidamente diventando un requisito aziendale in questa era iperconnessa, e ancor più quando si tratta di assistenza sanitaria, ambito in cui la qualità e la continuità delle cure dipendono da dispositivi medici connessi sempre più a rischio.

"Abbiamo scelto di collaborare con CyberMDX per la sua tecnologia di livello superiore e per la sua comprovata maturità di mercato: offrono infatti una soluzione adottata e ritenuta affidabile da centinaia di strutture mediche in tutto il mondo", spiega Godet.

In collaborazione con CyberMDX, Sham ha compiuto il passo successivo nell'espansione della propria offerta sanitaria da soluzioni di gestione del rischio incentrate sul giorno successivo (ad es. assicurazioni) a soluzioni più olistiche mirate al giorno precedente (ad es. sicurezza, resilienza e ottimizzazione).

"Siamo orgogliosi di collaborare con Sham (Gruppo Relyens) in qualità di leader del mercato sanitario. Insieme a Sham, affrontiamo i rischi e le opportunità che riguardano le organizzazioni sanitarie con un obiettivo ampio. Creando una proposta di valore sinergica con i servizi e le competenze esistenti di Sham, il nostro obiettivo non è solo proteggere le risorse ospedaliere dagli attacchi, ma anche aggiungere valore operativo e risorse di gestione del rischio a vantaggio dell'intera organizzazione sanitaria", afferma Amir Magner, CEO di CyberMDX.

Informazioni su Relyens

Relyens è il principale gruppo mutualistico europeo che fornisce servizi assicurativi e di gestione del rischio a professionisti del settore sanitario e autorità locali che offrono servizi di interesse pubblico. Con quasi 1.100 dipendenti, oltre 30.000 clienti e soci e 900.000 persone coperte in quattro Paesi (Francia, Spagna, Italia e Germania), nel 2018 Relyens ha raccolto €847 milioni in premi e generato ricavi per €456 milioni. Saldamente consolidato negli ambienti dei suoi clienti attraverso i marchi Sham (settore sanitario e medico-sociale) e Sofaxis (autorità locali), il Gruppo sviluppa soluzioni complete su misura che combinano le risorse assicurative e di gestione del rischio. www.relyens.eu / Twitter : @Relyens / LinkedIn : Relyens

Informazioni su CyberMDX

Pioniere dell'intelligence informatica nel settore sanitario, CyberMDX offre visibilità degli endpoint, profiling del rischio dei dispositivi, prevenzione delle minacce di rete e gestione automatizzata per dispositivi medici, IT, OT e IoT. Implementata in tutto il mondo e in centinaia di strutture, la soluzione best-in-class di CyberMDX è stata sviluppata da zero per le organizzazioni di assistenza sanitaria.

