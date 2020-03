A Melito di Napoli e San Giovanni a Teduccio due nuove aperture DecòGarantita l’occupazione ai 65 lavoratori delle precedenti gestioni

(Napoli 9 marzo 2020) - Napoli, 9 marzo 2020 – Doppietta per Multicedi che, dopo l’apertura di Casapulla, annuncia l’inaugurazione di due nuovi punti vendita. Un Superstore, distribuito su una superficie di più di 1500 mq, e un Maxistore, con una superficie di vendita di circa 1200 mq apriranno i battenti il prossimo 10 marzo, rispettivamente a Melito di Napoli e a San Giovanni a Teduccio.

I due nuovi punti vendita rilevano esercizi della grande distribuzione che impiegavano rispettivamente 35 e 30 lavoratori. Tutti i 65 dipendenti sono stati rioccupati da Multicedi.

Con un assortimento complessivo di oltre 15000 referenze tra prodotti confezionati e prodotti freschi e un personale complessivo di partenza di unità, quello di Melito di Napoli, che si trova sulla SS bis in prossimità del KM 20,086 n 560, è l’ottavo Superstore Decò.

Il Maxistore di San Giovanni a Teduccio si trova invece in Corso Nicolangelo Protopisani n 1: ha un assortimento complessivo di 12000 referenze e occupa 30 persone.

I nuovi punti vendita saranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30 con orario continuato tranne la domenica, giorno in cui sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30. Il nuovo Superstore Decò che aprirà tutti i giorni dalle 8.30 sino alle 20.30 tranne la domenica dalle 8.30 alle 13.30, con parcheggio esterno con 50 posti auto.

“Prosegue il nostro piano di aperture – commenta Angelo Merola responsabile marketing di Multicedi titolare del marchio Decò – Con le nuove inaugurazioni e quelle che realizzeremo entro i primi sei mesi del 2020, registriamo un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.”

Dal 10 al 19 marzo promozione con omaggi.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Top 300 Campania, indagine condotta dal leader della consulenza PwC, Multicedi S.r.l. è la sesta impresa della Regione per fatturato, seconda nel settore della GDO. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srlporta con sé, oltre al marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

