Techedge inclusa nell'Indice FTSE Italia Small Cap

Coronavirus, in Salento l'annuncio dagli altoparlanti: "Restate in casa"

(Agenzia Vista) Lecce, 09 marzo 2020 Coronavirus, in Salento l'annuncio dagli altoparlanti: "Restate in casa" A Lizzanello, in provincia di Lecce, la polizia municipale lancia l'appello a non uscire di casa attraverso gli altoparlanti: "Si invita la cittadinanza a restare in casa e uscire solo per approvvigionamento alimentare o farmaceutico. Gli anziani e i bambini non devono uscire. I bambini ...