MiniTrony, nuovo punto vendita a Taranto

Milano, 6 marzo 2020 – Apre oggi, 6 marzo 2020, un nuovo punto vendita MiniTrony a Taranto: nel nuovo negozio, che conterà circa 4000 referenze e un bacino d’utenza stimato di circa 100.000 potenziali clienti, lavoreranno 5 addetti alla vendita.

Con l’inaugurazione di questo negozio prosegue il progetto di sviluppo del socio EUROCOM. che con questa nuova apertura conta oggi 6 punti vendita Trony di cui 4 a insegna MiniTrony.

In Italia, Trony porta il numero complessivo dei propri punti vendita a 183, cui si aggiungono 22 Mini Trony, per un totale di 205 negozi.

I negozi Mini Trony sono aree accoglienti e confortevoli, luoghi di shopping in cui muoversi in libertà, concepiti per la soddisfazione di bisogni concreti e precisi della clientela. Il concept store è caratterizzato da un’immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile.

Tra i vari servizi offre consegna a domicilio, installazione elettrodomestici, preventivi e molto altro ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Mini Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Taranto, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) è parte integrante di E-Square, gruppo di aziende indipendenti che riunisce sotto un unico tetto europeo le attività commerciali di Electronic Partner International GmbH&Co. KG e di Electronic & Domestic Appliances S.C. (EDA). Nasce nel 1972 per volontà di 8 aziende con lo scopo di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1997, dopo l’acquisizione del marchio Trony, G.R.E. attua per prima nel mercato italiano la strategia dell’insegna comune. Nel 2000 lancia il programma di affiliazione con insegna Sinergy. Attualmente la Società conta 13 soci e circa 200 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony e Sinergy). G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

