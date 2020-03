Trattamento Acqua: le soluzioni di EMWG

(Milano, 29 febbraio 2020) - Milano, 29 Febbraio 2020. Il trattamento dell’acqua è, oggi più che mai, uno strumento di fondamentale importanza. Ci sono contesti, infatti, in cui la qualità dell’acqua è molto lontana dai canoni necessari a poterla considerare “potabile” e, proprio per questo, deve essere opportunamente lavorata. Dagli ambienti più vicini al nostro vivere quotidiano, fino alle zone colpite da emergenze naturali o, ancora, alle zone oggetto di conflitti bellici.

Ad oggi esistono strumenti che possono essere trasportati ovunque e permettono di trattare qualsiasi tipologia di acqua rendendola potabile. E’ il caso dei moduli proposti da aziende specializzate come EMWG, azienda storica situata in provincia di Milano, che da sempre si occupa della progettazione, della costruzione e della consulenza per tutto ciò che riguarda i sistemi di trattamento dell’acqua.

I moduli per il trattamento acqua di EMWG

L’Azienda EMWG ha sviluppato dei sistemi di trattamento dell’acqua che vengono chiamati “compact e Mobile”. Si tratta, infatti, di moduli compatti che, proprio per questo, sono facilmente trasportabili e installabili ovunque. Si tratta di strumenti in grado di depurare qualsiasi tipologia di acqua, anche la più grezza.

Ma, cosa ancor più importante, si tratta di moduli dedicati all’acqua potabile, alle acque reflue e alle emergenze idriche, piuttosto semplici sia per ciò che riguarda l’uso quotidiano che per quel che riguarda la manutenzione ordinaria. Nonostante questa “semplicità di utilizzo” EMWG prevede la possibilità di fornire al cliente anche dei percorsi di formazione che possono essere personalizzati in funzione delle esigenze.

Questi “percorsi formativi” permettono di approfondire tutte le tematiche relative ai processi di trattamento delle acque ma, anche, per ciò che riguarda la conoscenza dei componenti degli impianti, con particolare attenzione a pompe, sistemi di dosaggio e pannelli di controllo. Un altro aspetto molto importante da considerare è che la formazione può essere fatta sia presso le strutture EMWG che direttamente sul posto così da poter formare il personale incaricato della gestione dei moduli per il trattamento delle acque.

Come abbiamo detto, i sistemi di trattamento realizzati da EMWG sono semplici da utilizzare e possono essere utilizzati anche in zone di emergenza. E’ il caso del modulo Blue Twins, un sistema compatto dal peso di appena 750 chili che permette di trattare l’acqua potabile anche in assenza di corrente.

EMWG nel mondo

Come detto la necessità di depurare e trattare le acque può avvenire in ogni luogo. Proprio per questo EMWG è in grado di fornire i propri strumenti professionali in ogni parte del mondo, anche in quelle zone difficili da raggiungere che, oggi, vengono considerate ad alto rischio. Pensiamo, ad esempio, a quelle zone che sono colpite da catastrofi naturali o, ancora, in zone oggetto di conflitti bellici.

Grazie ad un ufficio dedicato alla logistica, infatti, l’azienda del milanese è in grado di garantire il trasporto degli impianti dovunque in modo veloce e puntuale. Gli strumenti vengono imballati attraverso una speciale procedura (in linea con i principali standard internazionali, tra cui i regolamenti ONU) che ne garantisce l’arrivo a destinazione in maniera impeccabile.

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.emwg.eu/it/

EMWG S.r.l. - Idro Group – Seregno (Italia)

