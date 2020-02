Volocom firma con il Gruppo RCS l’accordo per l’utilizzo dei contenuti editoriali del gruppo anche per i servizi di Rassegna Stampa

(Milano, 26 febbraio 2020) - La Società consolida la propria eccellenza nel rispetto del diritto d’autore

Milano, 26 febbraio – Volocom, da sempre attenta a garantire da una parte il rispetto dei legittimi diritti degli Editori e dell’altra la sicurezza e la qualità del servizio ai propri Clienti, ha sottoscritto l’accordo con RCS MediaGroup che definisce i termini e le condizioni per le licenze d'uso dei contenuti editoriali ai fini di monitoraggio e rassegna stampa. Anche per l’Edicola Digitale Volocom ha già sottoscritto oltre 50 accordi con diversi editori per garantire ai propri clienti la fruizione di circa 500 testate giornalistiche.

Considerando l’importanza sempre crescente del monitoraggio delle notizie ai fini del supporto decisionale, Volocom vuole offrire servizi che siano trasparenti nell’utilizzo dei contenuti, in un contesto di tranquillità per tutti i fruitori dei servizi.

“Questo accordo, e ad oggi siamo solo due ARS(Agenzie Rassegna Stampa) in regola con RCS, mi rende particolarmente orgoglioso perché ribadisce la serietà e la correttezza con cui la Volocom affronta la tematica dei diritti d’autore e in generale i rapporti con gli editori - ha dichiarato Valerio Bergamaschi, Amministratore Unico della Volocom – Tra i valori della Volocom, fondamentale è il rispetto di tutte le normative e della qualità dei propri processi. Per questi motivi è stata tra le prime società di Media Intelligence a sottoscrivere la licenza “Agenzie di Rassegna Stampa (ARS)” con la società Repertorio Promopress della FIEG, e ha ottenuto l’accreditamento come Intermediario presso Accertamento Diffusione Stampa (ADS) secondo il regolamento emesso per la certificazione delle copie digitali. Auspichiamo che presto si possa fare chiarezza e tutti gli operatori di Rassegna Stampa regolarizzino le loro posizioni con gli Editori così da poter tornare a competere lealmente in un mercato che deve assicurare il diritto all’informazione ai Clienti Finali, lo sviluppo sostenibile degli operatori di Rassegna Stampa e il giusto riconoscimento agli Editori per il loro prezioso lavoro. Volocom si batterà sempre affinché ci sia una totale trasparenza nei confronti di Editori e Clienti Finali.”

Questo accordo è esteso anche ai partner ARS, aderenti al Repertorio Promopress, che utilizzano la piattaforma VoloPress di Volocom per erogare servizi di Rassegna Stampa ai propri clienti.

Volocom

Volocom è il leader italiano dell’Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della Media Intelligence. Tra i clienti Volocom sono presenti i principali editori italiani (tra cui RCS, GEDI, Il Fatto Quotidiano, Monrif, Libero, Avvenire, Il Giornale, La Verità, L’Osservatore Romano, Sesaab, SKY e Mediaset), Istituzioni quali Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Conferenza Episcopale Italiana, Presidenza della Repubblica, Ministero degli Interni, degli Esteri e della Difesa, AGCOM e inoltre aziende di tutti gli altri settori, dal manifatturiero (tra gli altri FCA e Saipem) al Finance (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum e BPER) alle agenzie di informazione (ANSA, ADNKronos, Radiocor_Sole24Ore) e società di rassegna stampa che utilizzano la suite VoloPress come piattaforma di business.

