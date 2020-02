L’italiano Roberto Zaina nominato nuovo Head Market Communication EMEA del Gruppo SKF

(Torino, 20 febbraio 2020) - Torino, 20 febbraio 20220 - Il Gruppo SKF - leader a livello globale nella produzione di cuscinetti, prodotti e servizi correlati - avvia una nuova organizzazione worldwide che punta fortemente sulla funzione di Comunicazione e Marketing riconosciuta come strategica in un mercato globale sempre più digitalizzato e attento alla valorizzazione di servizi a elevato valore aggiunto.

In questo contesto, dal primo gennaio 2020, Roberto Zaina, già Direttore Comunicazione di SKF in Italia, diventa Head of Market Communication EMEA guidandone le attività.

L'organizzazione di Market Communication EMEA lavorerà a stretto contatto con la direzione delle vendite in ogni regione o Paese per identificare le migliori opportunità di business e avviare la comunicazione di mercato più efficace a livello locale.

“Grazie a 35 anni di lavoro sul mercato italiano, ho potuto costruire relazioni importanti con la rete distributiva e vendite e ho potuto sperimentare strategie di comunicazione all’avanguardia per il nostro mercato così specializzato e prettamente B2B: dall’uso innovativo dei canali social, a eventi come l’SKF Innovation Challenge, all’utilizzo di nuovi strumenti digitali. – dichiara Roberto Zaina – Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida e sono sicuro che dal confronto con i colleghi nasceranno nuove idee e soluzioni”

Roberto Zaina coordinerà la comunicazione dei mercati di 18 country nel Nord Europa, 5 del centro Europa, 11 del sud – ovest e 74 dell’Europa Centrale, Medio Oriente e Africa, con un team composto da 40 professionisti provenienti da 20 Paesi diversi.

SKF è stata fondata in Svezia nel 1907 ed è rapidamente cresciuta fino a diventare un’azienda globale, consolidata in tutti i continenti e nella maggior parte dei settori industriali. Conta oggi complessivamente circa 17 mila distributori, clienti in 40 settori industriali, oltre 44 mila dipendenti e più di 90 siti produttivi. Per l’anno 2019, il fatturato totale del Gruppo SKF ammonta a 86.013 milioni di corone svedesi, mentre, in Italia, prima dei consolidamenti contabili, si è assestato a 1.131 milioni di euro.

