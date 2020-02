22 febbraio: Rotary Day 2020Quest'anno il Distretto Rotary 2080 partecipa al “Sei Nazioni” per un mondo polio-free

(Roma 22 Febbraio 2020) - Il 22 febbraio 2020 è la giornata mondiale dedicata al Rotary: il Rotary Day. Per l'edizione 2020 il Distretto Rotary 2080, Roma Lazio e Sardegna, sta organizzando numerose attività per far conoscere l'operato rotariano e raccogliere fondi per “End Polio Now”, la campagna che unitamente a OMS, UNICEF, Fondazione Bill&Melinda Gates e CDC dal 1988 ha contribuito alla riduzione del 99.99% di casi poliomielite nel mondo. A dicembre del 2019 si sono registrate solo 26 infezioni date da questo virus in Afghanistan e 117 in Pakistan. A maggio 2020 l’Africa verrà dichiarata dall’OMS Continente Polio Free.

La mattina del 22 febbraio dalle 9 è previsto un torneo di Rugby giovanile- “Rugby a 15” tra squadre under 16 di Roma, Lazio e Sardegna. Il secondo di “Rugby a 7” tra squadre rappresentative delle università romane La Sapienza, Tor Vergata e LUISS- in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby. Saranno messe in palio due coppe “Distretto 2080 e End Polio Now. L'entrata sarà ad offerta libera da destinare alla Rotary Foundation.

Nel pomeriggio si svolgerà alle 15.15 presso lo Stadio dei Marmi, nell'ambito della competizione internazionale “Sei Nazioni”, la partita “Italia-Scozia”. Il Distretto Rotary 2080 avrà uno spazio all'interno dello stand della Federazione Italiana Rugby. E la Tribuna Tevere dello Stadio dei Marmi si colorerà di Rosso, perchè tutti i rotariani presenti indosseranno una maglietta rossa con la scritta “End Polio Now”

“Quest'anno per festeggiare il Rotary Day abbiamo desiderato collegarci con il mondo del Rugby, perché rispecchia molti dei valori rotariani tra cui: amicizia, fare squadra, rispetto dell'altro”- afferma Giulio Bicciolo, Governatore del Distretto Rotary 2080- “Consideriamo questa giornata un'ottima occasione per far conoscere il Rotary, che nel mondo conta quasi un milione e mezzo di iscritti e il cui obiettivo è quello di impegnarsi in progetti atti al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità in cui opera. Sono, inoltre, convinto che grazie al supporto di tutti potremo presto dichiarare il mondo intero un luogo polio free”.

