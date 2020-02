The Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) expresses its dissatisfaction with the European Union following the partial suspension of the "Everything But Arms" (EBA) trade program

MUSICA

Elton John costretto a interrompere il concerto per la polmonite. Piange davanti al pubblico e lascia il palco

Elton John perde la voce per la polmonite ed interrompe il concerto in lacrime, ma la malattia non fermerà l'artista. Elton vuole continuare ad esibirsi nei concerti che restano nel suo tour in Australia e Nuova Zelanda. Sono stati gli stessi organizzatori a comunicarlo il giorno dopo l'interruzione del concerto di Auckland. Elton John ha pianto davanti al pubblico perché è stato costretto a ...