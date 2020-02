Elevata efficienza termica, eleganza e basso impatto ambientale con Prismatic di Oknoplast

(Milano, 12 febbraio 2020) - Milano, 12 febbraio 2020 - Design e tecnologia sono sempre stati i punti fondamentali da cui Oknoplast è partita per realizzare i suoi prodotti. Vale anche per Prismatic, il nuovo serramento in PVC del Gruppo, che racchiude in un profilo moderno ed elegante elevate prestazioni termiche. Nasce così una finestra che rispecchia a pieno le tendenze del mercato.

Prismatic è stato realizzato con lo scopo di garantire un isolamento termico ai massimi livelli senza appunto tralasciare il design… Perché l’occhio vuole la sua parte in tutti gli aspetti della vita!

Analizziamo punto per punto questa nuova finestra partendo dal design, moderno e senza tempo. Linee eleganti e uno stile sobrio sono le caratteristiche estetiche che differenziano questo serramento dagli altri del Gruppo. E visto che sia in estate, quando le ore di luce sono maggiori, che in inverno quando scarseggiano, è fondamentale illuminare di luce naturale gli ambienti, Prismatic si rivela la scelta migliore per ottenere questo fantastico beneficio. Infatti, grazie al suo profilo ribassato è in grado di alloggiare una vetrocamera più ampia che consente di far entrare tantissima luce in casa.

Riassumendo, profilo ribassato e vetrata ampia fanno di questa novità firmata Oknoplast la scelta ideale per chi vuole stare al passo con i trend del momento: un infisso originale, che può essere anche largamente personalizzato. Infatti, grazie all’ampia palette colori e alla gamma di rivestimenti effetto legno ecoNATURA, è possibile rendere questa finestra in PVC esteticamente identica a quelle in legno e realizzarla nella nuance che più si amalgama allo stile dell’abitazione.

Per quanto concerne l’aspetto tecnico, invece, questa nuova finestra si differenzia dagli altri serramenti anche per la sua solidità. I rinforzi brevettati in acciaio conferiscono una stabilità elevata al profilo e gli permettono di supportare vetri di spessore fino a 48 mm; l’esclusivo sistema di camere interne migliora le prestazioni di isolamento termico della finestra e contribuisce a ridurre le emissioni di CO2.

Un punto a favore per il proprio benessere, e per quello dell’ambiente.

Inoltre, va sottolineato che Oknoplast ha voluto mantenere il profilo da 76 mm. Un piccolo accorgimento, che regala vantaggi preziosi: la finestra risulta estremamente robusta e le prestazioni di isolamento termico sono elevate.

Come accennato in precedenza, Prismatic garantisce un vero e proprio bagno di luce in casa. Ciò è reso possibile dalle vetrocamere realizzate con lastre di vetro extralight, che migliorano la visibilità verso l’esterno e di permettono di godere di maggiore luminosità. Queste grandi vetrocamere consentono alla luce naturale di inondare gli ambienti interni, migliorando la qualità della vita. Il tutto senza alcuna ripercussione sulle prestazioni, visto che la presenza di una terza guarnizione centrale nel telaio assicura una tenuta maggiore all’aria, all’acqua e al vento, migliora la trasmittanza termica dell’infisso e l’assorbimento fonico. Grazie a questa caratteristica il serramento garantisce performance tecniche elevatissime: il profilo in classe A assicura un isolamento termico fino a Uw= 0,78 W/M2K e un elevato assorbimento acustico.

Anche sul versante della sicurezza Oknoplast non lascia nulla al caso. Il livello di sicurezza dell’infisso può essere aumentato equipaggiando il serramento con le dotazioni antieffrazione di classe RC1 ed RC2: dormire sonni tranquilli non sarà più un miraggio.

Per informazioni:

OKNOPLAST

Infoline: 0549 905424

www.oknoplast.it