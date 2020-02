SNAI – Coppa Italia, l'Inter spaventa il NapoliJuve, colpo a San Siro con il Milan a 2,10

(Milano 11 febbraio 2020) - Dopo l’impresa nel derby di domenica, la vittoria dei nerazzurri è data a 2,00 con Lukaku favoritissimo tra i marcatori: un suo gol pagherebbe due volte la posta – La sfida tra rossoneri e bianconeri è anche quella tra Ibra e CR7: il gol di apertura dello svedese è dato a 6,25 mentre quello del portoghese si gioca a 4,00.

Milano, 11 febbraio 2020 – Una classica della Serie A ma anche della Coppa Italia. Inter e Napoli si affrontano a San Siro nella semifinale di andata della coppa nazionale con i nerazzurri carichi dopo la rimonta di domenica sera nel derby contro il Milan. I padroni di casa partono favoriti secondo i betting analyst di SNAI: la vittoria dei ragazzi di Conte è data a 2,00 mentre il blitz di Insigne e compagni è quotato a 3,65. Dovrebbe essere una sfida molto tirata visto che il risultato più probabile in tabellone è l’1-0 a favore dell’Inter, che pagherebbe sette volte e mezzo la posta. Tra i protagonisti più attesi figurano i soliti noti: il gol di Romelu Lukaku, trascinatore dei nerazzurri, è dato a 2,00 mentre nella squadra di Gattuso è capitan Insigne il più quotato visto che la sua rete pagherebbe 3,50. Una possibile sorpresa? Il primo gol di Eriksen quotato a 4,50 dai quotisti SNAI. Sostanzialmente in parità, invece, le quote tra Under e Over: il primo è dato a 1,83, il secondo a 1,90

Milan, il successo sulla Juve a 3,55 – Il Milan contro il tabù Juventus in Coppa Italia. I rossoneri non hanno la meglio sui Campioni d’Italia nella competizione nazionale da ben 35 anni. Fu un gol di Virdis a regalare la qualificazione agli uomini allora allenati da Nils Liedholm. Da allora il Milan ha sempre pagato dazio contro la Juventus in Coppa. I bianconeri, nonostante il ko di sabato sera contro il Verona, sono favoriti secondo SNAI: il successo degli uomini di Sarri, a San Siro, è dato a 2,10 contro il 3,55 con il quale sono quotati i rossoneri. La vittoria di misura, 1-0, dei padroni di casa pagherebbe dieci volte la posta rispetto al 7,50 dell’1-0 bianconero. Anche nella seconda semifinale Under e Over si equivalgono: 1,80 l’Under, 1,92 l’Over. Ma Milan-Juventus è anche, se non soprattutto, Cristiano Ronaldo contro Zlatan Ibrahimovic. I due giocatori più iconici di tutta la Serie A puntano a essere protagonisti anche in Coppa Italia: nelle scommesse sul primo marcatore, la rete di CR7 vale 4,00 mentre quella di Ibra è data a 6,25.

