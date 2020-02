Schneider Electric e Cisco presentano il nuovo Micro Data Center EcoStruxure™ 6U, la soluzione HyperFlex per Edge Computing

(Barcellona 30 gennaio 2020) - •La nuova soluzione HyperFlex, che è stata presentata durante l’evento Cisco Live in corso a Barcellona, consente di affrontare in maniera semplice le nuove sfide dell’Edge Computing

•La soluzione pre-integrata e iper-convergente riduce il time-to-market del 50% e i costi di ingegneria del 35%

•La soluzione offre maggiori opportunità di business per i Partner di Canale grazie ai servizi di installazione, monitoraggio e manutenzione

Cisco Live, Barcellona – 30 gennaio 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha presentato con Cisco una nuova soluzione che integra la soluzione HyperFlex Edge di Cisco, una infrastruttura iper-convergente (HCI), all'interno del primo EcoStruxure Micro Data Center 6U di Schneider Electric, che consente di portare le funzionalità resilienti, sicure e localizzate di elaborazione dati, dove i dati vengono creati, elaborati e archiviati. HyperFlex è una soluzione HCI completa, progettata e costruita sulla piattaforma Cisco UCS, che consente ai clienti di estendere la potenza e la semplicità dell'HCI dai data center ai sistemi IT critici ai margini della rete.

La nuova soluzione è EcoStruxure Ready™ e pienamente compatibile con EcoStruxure IT ™, il pluripremiato software di nuova generazione Data Center Infrastructure Management (DCIM) di Schneider Electric. La nuova evoluzione di prodotti Cisco HyperFlex affronta le sfide di connettività, velocità di implementazione e vincoli di spazio proprie del Edge Computing, fornendo un’installazione semplificata in sedi remote e distribuite, inclusi gli ambienti di vendita al dettaglio, manifatturieri, retail e Telco.

L’Edge Computing presenta per i Clienti una serie di nuove sfide, tra cui un numero maggiore di sistemi distribuiti in ambienti non ottimizzati per l'IT, dove non è sempre presente personale specializzato IT che possa intervenire in caso di guasti o problemi. Le dimostrazioni dal vivo al Cisco Live di Barcellona, hanno mostrato al pubblico le nuove funzionalità di sicurezza fisica e informatica di questa nuova soluzione, tra cui un'applicazione di riconoscimento delle immagini ad alte prestazioni e la recente valutazione della vulnerabilità della sicurezza dei dispositivi ora disponibile in EcoStruxure IT Expert ™.

Innovazione continua per le applicazioni di Edge Computing

"Cisco e Schneider Electric hanno in essere un’alleanza da oltre 15 anni", ha affermato Rob McKernan, vicepresidente senior di Secure Power Europe. “Nell'ambito di questa collaborazione, continuiamo a innovare e sviluppare nuove soluzioni di integrazione tra le nostre aziende. Questo aiuta i Partner a fornire sistemi pre-integrati, sicuri e operativi in tempi brevissimi. L'affidabilità dei sistemi e delle soluzioni per Edge Computing è infatti fondamentale e con l'interoperabilità tra EcoStruxure e Cisco Intersight, i Partner possono gestire più siti periferici per conto dei propri Clienti, generando al contempo nuovi ricavi di business".

Il Micro Data Center EcoStruxure di Schneider Electricsoddisfa le richieste dei Clienti per produttori, fornitori e System Integrator e fornisce sistemi IT standardizzati, pre-testati e pre-integrati che riducono il time-to-market e aiutano i professionisti IT nella costruzione di una rete complessa. Con una maggiore interoperabilità tra l'IT e l'infrastruttura fisica, i clienti possono realizzare un sistema custom utilizzando componenti di diversi fornitori con la sicurezza che dal momento dell’implementazione, funzionerà esattamente come pianificato.

Il supporto a parete 6U di Schneider Electric è progettato per ambienti Edge Computing in cui lo spazio è limitato e l'affidabilità è imprescindibile. Consente il montaggio sicuro di server di grandi dimensioni, apparecchiature di rete e UPS, su una parete. Non utilizzando spazio a pavimento, è il 60% meno invasivo dei tradizionali rack. Il packaging anti-shock certificato Cisco, consente inoltre ai Partner di Canale e ai System Integrator, di preinstallare l'architettura IT e spedirle imballate per implementazioni rapide e standardizzate, sicure e robuste, perfette per ambienti industriali.

Cisco e Schneider Electric promuovono la crescita dei Partner di Canale

Cisco e Schneider Electric si impegnano a rendere la soluzione un’opportunità di business anche per il Canale. Le funzionalità di gestione abilitate tramite l'integrazione tra EcoStruxure IT e Intersight consentono infatti ai Partner di Canale e ai Managed Service Provider (MSP) di monitorare e fornire assistenza informatica ai Clienti. Questo garantisce i massimi livelli di affidabilità e disponibilità tramite il monitoraggio predittivo, riducendo allo stesso tempo, il rischio di tempi di inattività non pianificati tramite l'applicazione EcoStruxure IT Expert e le sue nuove funzionalità per garantire la sicurezza informatica.

La soluzione HyperFlex Edge di Cisco per l’EcoStruxure Micro Data Center 6U di Schneider Electric 6U sarà disponibile in commercio entro la fine dell'anno.

Informazioni su Cisco HyperFlex con Intersight

Cisco HyperFlex è una soluzione HCI completamente progettata sulla piattaforma Cisco UCS che consente ai clienti di estendere la potenza e la semplicità di HCI Anywhere - dai data center principali ai margini delle loro operazioni con un'applicazione coerente delle policy e sistemi SaaS (software as a service) di gestione tramite Cisco Intersight. Le soluzioni HyperFlex Edgesono progettate specificamente come una piattaforma edge di classe enterprise per soddisfare i requisiti unici di elaborazione distribuita multi-sito su scala globale nelle filiali e nei siti remoti e abilitare nuovi IoT e servizi intelligenti ai margini.

Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali siano diritti umani fondamentali. Vogliamo offrire a tutti l’opportunità di ottenere di più con meno risorse, perché il nostro motto “Life Is On” abbia valore per tutti, ovunque e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per l'energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo tecnologie per cui siamo leader a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni per abitazioni residenziali, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che promuova i valori in cui anche noi crediamo: significato, inclusione, responsabilità. www.se.it/it

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Con le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri partner consentiamo alla società di connettersi in modo sicuro e cogliere già oggi le opportunità digitali del domani. Scopri di più su emearnetwork.cisco.com e seguici su Twitter @CiscoItalia.

