Schneider Electric partecipa a Forum Software Industriale

(Stezzano 30 gennaio 2020) - Stezzano (BG), 30 gennaio 2020 - Schneider Electricsarà presente il 18 febbraio 2020 all’evento Forum Software Industriale, promosso da Anie Automazione e da Messe Frankfurt.

L’evento si terrà presso la Sala della Cavallerizze nel Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci in via Olona 6 a Milano e sarà dedicato alle soluzionisoftware per l’industria, tecnologie abilitanti per il passaggio all’Industria 4.0.

Schneider Electric parteciperà alla sessione tecnica “Virtual Manufacturing e Smart Product” dedicata a capire come le tecnologie della realtà aumentata e degli “smart products” (e “smart machines”) permettano di cambiare i modelli di business di un’azienda.

L’intervento sarà a cura di Andrea Ariano (EcoStruxure Machine Product Manager di Schneider Electric) sul tema “Servizi digitali per le macchine: una scelta necessaria ma virtuosa", presentando il caso del cliente Minipack®-Torre che ha scelto le soluzioni software Schneider Electric per implementare sulla sua macchina di punta per il confezionamento termoretraibile servizi digitali innovativi per la gestione e manutenzione del parco installato, e per gli operatori.

L’azienda sarà presente anche con una postazione dedicata a EcoStruxure TMl'architettura/piattaforma di Schneider Electric, abilitata per tecnologie IoT, pronta all'uso, aperta e interoperabile. EcoStruxure porta innovazione a ogni livello, partendo dai prodotti connessi, passando per le soluzioni di controllo locale, fino ad arrivare alle soluzioni software, app, analytics e servizi.

Qui sarà possibile scoprire alcune tra le soluzioni software più evolute e innovative che Schneider Electric propone agli OEM per consentire loro di offrire agli utenti finali macchine arricchite da servizi di nuova generazione, con importanti vantaggi in termini di efficienza, performance, produttività, quali EcoStruxure Machine Scada Expert, EcoStruxure Machine Advisor, EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Saranno inoltre disponibili informazioni su tutte le soluzioni e i servizi per lacybersecurity in ambito industriale, con una proposta end-to-end studiata per creare una linea di difesa su tutti i livelli – dal componente al cloud - che consenta di innovare mitigando i rischi.

Video Minipack Torre: https://www.youtube.com/watch?v=GgZFAqOo7Kw)?

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

