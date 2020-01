Prevedere i risultati sportivi? La scommessa della statistica

(Milano 7/01/2020) - Milano, 7/01/2020 - È possibile prevedere i risultati sportivi? Il sogno di milioni di scommettitori è la missione di Invictus, uno strumento statistico ideato per la previsione dei risultati dei match calcistici. Questo tool utilizza l'analisi statistica avanzata applicata a tutto il mondo sportivo.

Invictus: come funziona?

Disponibile dal 2019 anche in forma di app, Invictus elabora, mediante algoritmi statistici, previsioni sul risultato delle partite di calcio e di altre discipline sportive.

Il tool mixa due differenti tipologie di analisi: la prima è quella assimilabile alla wisdom of the crowd, la "saggezza della folla", mentre l'altra combina statistiche evolute.

La prima prende come campione di riferimento le scommesse effettuate a livello mondiale, mediante l'analisi dei flussi.

La seconda unisce diversi indicatori, costituiti dalle heatmap, ossia le "mappe di calore" che indicano l'ubicazione media dei vari giocatori durante la partita, gli xG, le chances potenziali generate.

Invictus elabora una combinazione di questi due fattori e restituisce risultati in forma di pronostici calcio sull'esito finale della partita. Il tool è utilizzabile dai clienti sia attraverso il sito che mediante app, in cui si può selezionare un singolo pronostico, una sequenza predefinita oppure delle progressioni.

Le novità del 2019: esclusive in Italia

Le progressioni rappresentano la funzionalità introdotta nel 2019 e costituiscono l'unico esempio in Italia. Si tratta di uno strumento in cui il sistema indica all'utente la scommessa da piazzare e il denaro da puntare.

Questa strategia risulta efficiente e di semplice utilizzo, soprattutto per coloro che sono alle prime armi con il mondo delle scommesse e preferiscono affidarsi a una modalità di betting consolidata.

Tra i servizi offerti da Invictus, vanno annoverati anche i seguenti:

•comparatore quote: mostra l'offerta migliore proposta dai bookmakers per ogni giocata;

•dropping odds: strumento che fornisce le informazioni circa l'eventuale verificarsi di cambi repentini di quota;

•Bet Stats: sono statistiche che permettono agli utenti di incrementare le prestazioni delle scommesse.

L'iscrizione a Invictus è gratuita, ed è possibile usufruire di un periodo di prova senza costi o vincoli. L'utente può anche effettuare la registrazione tramite il social Facebook.

Una volta completata la procedura, si lancia il pronostico relativo allo sport cui si è interessati, ad esempio una partita di calcio di serie A.

Sarà subito a disposizione il comando per azionare l'algoritmo che elabora i pronostici sull'esito finale dell'incontro, prendendo come riferimento i migliori dati in circolazione.

Le sezioni di Invictus comprendono il Bet Stream, la ricerca di pronostici nei vari sport. Questa funzione include una lista di previsioni riguardanti le discipline sportive più diffuse a livello mondiale: calcio, tennis, basket e molti altri.

L'utente può creare una lista personalizzata, aggiungendo gli sport di cui desidera seguire i pronostici, per esempio i pronostici serie A.

Mediante il Bet Stream, sarà possibile sapere cosa stanno scommettendo, in tempo reale, oltre 100.000 esperti del settore, a livello mondiale.

Impostando i filtri, l'utente può anche selezionare solo le previsioni gratuite, dedicate ai non abbonati, quelle dei campionati più famosi o tutte quelle disponibili.

Le previsioni sono tante: le più conosciute sono 1x2, pari e dispari, winner, doppia chance. Selezionando il tipo di pronostico desiderato dalla lista, la visualizzazione includerà solo quello desiderato, oppure le previsioni in ordine cronologico rispetto alla data in cui avrà luogo il match.

Quando viene lanciato l'algoritmo del tool, al video appare una serie di previsioni singole, ordinate in base alla disciplina sportiva, identificata anche da un'icona che consente di riconoscerla facilmente: nel caso concreto, il calcio è associato al pallone da calcio. Di seguito, sono evidenziate le specifiche riguardanti il campionato di riferimento, Serie A, Premier League, Bundesliga e così via.

A questo punto, il Bet Stream indica quali sono le squadre che giocheranno la partita, l'importo della quota impostata per l'incontro, il genere di scommessa lanciata dagli esperti; infine, il livello di affidabilità, per ogni previsione, elaborato dall'intelligenza artificiale di Invictus.

Un altro utile strumento per gli utenti del tool è l'Invictus Rate, un indicatore che elabora, in una scala da 0 a 5 stelle, quanto ogni singolo pronostico è ritenuto affidabile. Tale funzione è estremamente utile, da consultare preferibilmente ogni volta che si intende piazzare una scommessa. Invictus Rate esprime anche quanti esperti del settore hanno definito un determinato pronostico. Questi sono classificati a seconda di criteri quali la loro affidabilità e alle prestazioni che hanno ottenuto con le scommesse passate.

Gli scommettitori sono distinti, nell'ambito del tool Invictus, in tre gruppi:

•Categoria Oro, alla quale appartengono quelli che hanno registrato un rate di vittorie superiore all'80%.

•Gli scommettitori Argento sono gli utenti che hanno acquisito oltre il 70% delle vittorie.

•Quelli della categoria Bronzo registrano scommesse andate a buon fine in una percentuale pari al 60%.

Per coloro che volessero seguire i consigli degli scommettitori più esperti, saranno ritenuti più attendibili quelli espressi dagli appartenenti alla categoria Oro.

Soprattutto per i principianti, leggere i tutorial pubblicati sul blog di Invictus può rivelarsi estremamente utile, per entrare nel meccanismo delle scommesse, evitando inutili errori.

Ad esempio, nell'ambito della serie A, in cui le previsioni non hanno nulla di scontato, puntare sulla squadra più forte potrebbe essere una tattica vincente, ma bisogna anche valutare se vale la pena di lanciare una scommessa per la quota proposta.

Il background del tool Invictus: una startup di successo

Il tool Invictus nasce nell'ambito della startup romana Nextwin, che ha elaborato il social game omonimo. La società ha dimostrato, nel corso degli ultimi anni, grande spirito imprenditoriale, ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui l'inclusione tra le migliori startup nel 2015 e il premio, nel 2016, come migliore fornitore di betting.

È proprio Invictus che contribuisce alla consacrazione di Nextwin, che nel 2018 si aggiudica il primo posto alla Pitch Competition USA, proprio grazie all'applicazione in ambito Artificial Intelligence.

Ci si aspetta, già nel breve periodo, un'espansione ancora più significativa degli utilizzatori di Invictus, che rappresenta a pieno titolo uno dei tool che impiegano l'Intelligenza Artificiale più all'avanguardia degli ultimi tempi.

