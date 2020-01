Implementare i risultati delle PMI grazie al digital: ce ne parla Mirko Cuneo

(Milano, 7/01/2020) - Milano, 7/01/2020 - La spina dorsale dell’economia italiana è rappresentata dalle Piccole e Medie Imprese (PMI), ovvero quelle aziende che possono avere fino ad un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro.

Si può dire che le PMI siano la colonna portante dell’economia del nostro Paese perché l’82% dei lavoratori sono impiegati in questo tipo di aziende che rappresentano il 92% delle imprese attive sul territorio. Indubbiamente, quindi, si tratta di una tipologia di realtà che merita tutta la nostra attenzione.

Esiste tuttavia una sostanziale differenza tra le varie PMI presenti nel territorio. Immaginando queste aziende come un grande albero, potremmo dire che questo possiede due rami principali: un ramo è rappresentato dalle imprese di stampo classico e molto legate alla tradizione, l’altro ramo invece è formato da aziende che abbracciano e vivono l’innovazione.

La differenza di cui stiamo parlando è essenzialmente nei risultati, dal momento che le prime non riescono ad inserirsi nel panorama digitale e a trovare un posto di rilievo nel mercato online. Queste aziende non sono pronte ad affrontare le sfide del web, perdono moltissime occasioni e una grande fetta di quello che è il loro bacino di utenza, risentendo notevolmente dal punto di vista delle entrate.

Il fatto è che, i consumatori si stanno adattando sempre di più ai nuovi modi di informazione e di acquisto che oggi avvengono prevalentemente tramite internet.

I parametri che determinano la decisione del nostro cliente non sono più solo la qualità, il costo, la garanzia, al giorno d’oggi le variabili aggiuntive sono le recensioni online, la reputazione del brand online, l’affidabilità e la concretezza del messaggio mandato online agli utenti.

L’impresa con stampo classico, sostanzialmente, non ci fa caso. L’imprenditore pensa che non sia importante “badare a queste cose”, che “se i clienti vogliono vengono lo stesso” e “abbiamo sempre fatto così…”. Chi invece comprende quanto sia determinante sfruttare gli strumenti innovativi a nostro vantaggio, comprende anche che la reputazione del nostro brand, detta in termini tecnici brand reputation, cioè la considerazione, o attenzione benevole, di cui un brand gode in virtù della sua capacità di soddisfare le aspettative del pubblico nel corso del tempo, è strategicamente fondamentale.

Due sono le domande da porsi:

• Come posso fare per costruire il mio messaggio comunicativo, in modo che l’utente mi scelga per i valori che trasmetto?

• Quali sono i giusti strumenti di marketing che mi permettono di diffondere questo messaggio?

La figura di riferimento per l’innovazione e la digitalizzazione delle PMI è Mirko Cuneo, imprenditore e Leader Digitale, esperto in strategie di marketing e tecniche di vendita. Mirko è CEO di Nextre Engineering e Nextre Digital, due realtà milanesi che si occupano di costruire la giusta comunicazione per le aziende e di scegliere gli strumenti di marketing più efficaci per promuoverla.

La particolarità di Mirko è che quando si approccia a un’azienda ha una visione globale della struttura e dei processi dell’organizzazione.

Marketing, Mindset e Vendita sono le tre macro aree su cui occorre lavorare”, afferma Mirko in una recente intervista. “Quando l’imprenditore della Piccola o Media Impresa nota una problematica riguardo l’acquisizione di nuovi clienti, l’acquisizione di nuovi contatti o l’aumento di fatturato, forse non sta considerando che non gli serve solo uno strumento di marketing più efficace, ha bisogno anche di semplici ed efficaci strategie di vendita e di comunicazione. Per questo il mio approccio tende a osservare l’azienda da ogni prospettiva, perché è così che si producono risultati reali.”

L’imprenditore deve avere il giusto mindset, sviluppando la propria leadership, le proprie competenze e la capacità di valorizzare i dipendenti in modo che diano il loro meglio.

Il marketing e la vendita, poi, non possono esistere l'uno senza l'altro. Puoi promuoverti efficacemente online se potenzi il tuo sistema di vendita e crei una squadra che si distingua per efficienza e modalità di approccio agli occhi dei clienti rispetto agli altri competitor.

Mirko ha rivoluzionato interi sistemi di comunicazione aziendale, adattandoli alle esigenze dei clienti di oggi e rendendoli estremamente più funzionali. I suoi clienti, anche i più scettici, hanno portato sul web le loro attività attraverso strategie studiate ad hoc e, in breve tempo, hanno visto un netto e tangibile incremento finanziario.

Tutto il processo di marketing e comunicazione, che serve per farsi intercettare dai potenziali clienti, deve essere sostenuto e finalizzato dalla vendita e costruito sulla base di un messaggio genuino e distintivo.

Mirko, forte dell’incremento di fatturato del 294% ottenuto in meno di due anni con Nextre, la sua azienda, aiuta le PMI a sviluppare in maniera innovativa il reparto commerciale affinché padroneggi le tecniche di vendita che funzionano meglio, soprattutto nel mercato competitivo e saturo di oggi. Inoltre, progetta le migliori strategie di marketing affinché questo messaggio si espanda in modo funzionale ai risultati.

Insomma, si sa che la competizione è sempre più spietata e per generare non solo entrate, ma anche profitti, è indispensabile applicare dei metodi strategicamente studiati che convincano le persone che la tua offerta è quella giusta per loro.

La capacità di Mirko di osservare l’azienda a 360° e di creare un rapporto di fiducia con i propri interlocutori gli permette di veicolare al meglio i valori del proprio brand e di portare avanti la propria azienda con successo.

Questa è la motivazione per cui gli altri imprenditori si rivolgono a lui: vogliono trovare il metodo comunicativo che più si adatta alla loro realtà e che implementi concretamente processi e risultati.

Mirko Cuneo aiuta gli imprenditori ad ottimizzare il proprio business in quest'epoca di cambiamento attraverso tecniche di vendita e strategie di marketing digitale. Il risultato di cui va più fiero è di aver incrementato il fatturato della propria azienda del +294% in meno di due anni.

