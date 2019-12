Pompe a pistoni ad alta pressione: la qualità di HAWK

(Reggio Emilia, 27 dicembre 2019) - Reggio Emilia, 27 dicembre 2019 - HAWK è un marchio molto conosciuto nel settore delle pompe a pistoni ad alta pressione. Questo marchio fa parte del gruppo Leuco S.p.A., azienda fondata a Reggio Emilia nel 1979 e da allora in costante crescita. La società fornisce i suoi prodotti non solo alle aziende italiane, ma anche alle realtà industriali che operano all’estero e che si rivolgono ai prodotti di questo marchio per acquistare componenti di qualità a un prezzo competitivo.

Il marchio HAWK è considerato al momento un punto di riferimento per chi ha bisogno di acquistare delle pompe a pistoni ad alta pressione di qualità, da utilizzare per l’idrotecnologia e per l’idropulizia. La richiesta di prodotti di alto livello è elevata e l’azienda si impegna quotidianamente per soddisfarla, aggiornando il catalogo con componenti innovative.

I modelli di pompe a pistoni ad alta pressione di HAWK

Il catalogo dell’azienda è molto vasto ed accoglie diversi modelli. Ciò che accomuna tutte le pompe ad alta pressione hawkpumps è la precisione con cui sono state realizzate, per assicurarsi che esse possano essere impiegate con successo in ambito industriale.

Si parte dalle pompe standard, che presentano su ciascun elemento pompante delle tenute doppie. Le pompe standard sono state progettate per non surriscaldarsi, infatti grazie alla presenza di una camera intermedia – all’interno della quale la pressione resta bassa – le tenute riescono ad essere mantenute a temperature basse durante il funzionamento. HAWK ha pensato anche ad un sistema per recuperare eventuali perdite, le quali si potrebbero verificare con il passare del tempo e con la fisiologica usura della pompa.

Un altro successo dell’azienda sono le pompe con flangia motore elettrico, che offrono delle prestazioni elevate in diversi contesti di lavoro. Possono operare con acqua fino a 65° centigradi e possono essere utilizzate a differenti pressioni.

Per i motori a scoppio e per i motori idraulici sono state progettate delle pompe specifiche, inserite nel catalogo nelle categorie delle pompe per motori a scoppio e delle pompe per motori idraulici. Il catalogo ha poi una sezione dedicata alle pompe speciali ed una in cui sono inseriti i gruppi motopompe.

Questi ultimi hanno come peculiarità la possibilità di operare con pressione fino a 100 Bar. La loro versatilità fa sì che possano essere impiegati in diversi contesti, ad esempio tornano utili negli impianti per il lavaggio.

I tanti modelli disponibili in catalogo hanno reso il marchio HAWK uno dei leader mondiali nella fornitura di pompe ad alta pressione per le idropulitrici. Queste pompe possono essere installate sia nei modelli di idropulitrici che operano a caldo, sia nelle idropulitrici a freddo. Sono numerosissimi i macchinari per la pulizia che hanno bisogno di pompe a pistoni, le quali possono essere necessarie per la produzione degli stessi macchinari, oppure per la loro riparazione in caso di guasto.

Perché acquistare le pompe ad alta pressione di HAWK

Il motivo principale che dovrebbe spingere i clienti all’acquisto è la qualità eccellente dei prodotti commercializzati con questo marchio. Per rendere il lavaggio industriale un’operazione efficace si ha bisogno di componenti di qualità e che siano perfettamente compatibili con i macchinari.

L’azienda si impegna a soddisfare le richieste dei suoi clienti, offrendo loro un servizio veloce e puntuale. Le consegne sono veloci e l’azienda prende in carico anche delle richieste urgenti, per garantire la massima soddisfazione di chi decide di optare per le pompe ad alta pressione HAWK.

Per qualunque dubbio e/o richiesta ci si può rivolgere a un servizio clienti altamente professionale. Il team che risponderà alle domande dei clienti è composto da personale qualificato e che ha maturato esperienza nel settore del lavaggio industriale: solo in questo modo sarà possibile offrire assistenza professionale.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.hawkpumps.com/it/

Reggio Emilia - Italia

Comunicato a cura di: IMG Solutions srl per NUR