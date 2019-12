Fondazione Enasarco: da Assemblea delegati le novità su giovani iscritti, welfare ed elezioni

(Roma, 19 dicembre 2019) - Roma, 19 dicembre 2019 - Riunita ieri a Roma, l’Assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco ha approvato il Bilancio preconsuntivo 2019 e la previsione di budget per il 2020. «I conti sono in ordine. Siamo una Cassa solida nonostante le congiunture storiche ed economiche che stiamo attraversando», ha detto il presidente Gianroberto Costa. «Le importanti delibere approvate dall’Assemblea sanciscono in modo inequivocabile la bontà del percorso di rinnovamento e risanamento intrapreso in questi anni».

Una visione strategica e di prospettiva quella della Fondazione che si traduce nei dati positivi che emergono dal Bilancio: un crescente andamento della gestione istituzionale che supera 178 milioni di euro per il 2019, per arrivare a quota 189 milioni di euro circa secondo le previsioni di budget 2020. La gestione previdenza ha visto compiersi in questi anni una crescita graduale, fino ad arrivare alla previsione di un saldo di oltre 68 milioni per il 2020. Positivo anche il saldo della gestione assistenza, che registra 111 milioni per il 2019 e una previsione di quasi 120 milioni per l’anno prossimo.

In ambito regolamentare sono state approvate importanti modifiche al Regolamento delle attività istituzionali, con l’obiettivo di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione. Con l’introduzione dell’articolo 5 bis, “Agevolazioni giovani agenti”, la Fondazione stabilisce un regime contributivo agevolato per quegli agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari che nel triennio 2021-2023 vengono iscritti alla Fondazione per la prima volta oppure ricevono un nuovo incarico di agenzia dopo tre anni di inattività. In entrambi i casi le agevolazioni sono valide per gli iscritti fino a trent’anni di età.

È stato inoltre deliberato il nuovo Regolamento per le prestazioni assistenziali. Si incrementa l’offerta di welfare della Fondazione grazie a un’ampia gamma di prestazioni per stati di bisogno economico e per lo svolgimento dell’attività di agenzia, come ad esempio contributi per la formazione professionale e culturale, per l’accesso al credito e acquisto di beni strumentali, prestazioni per donne agenti, prestazioni per il sostegno alla salute, per il sostegno allo studio e per la conciliazione dell’attività lavorativa con la vita familiare. Il Regolamento per le prestazioni assistenziali consentirà al CdA di specificare e rinnovare, annualmente, forme di assistenza, requisiti di accesso e ammontare delle singole erogazioni.

L’Assemblea ha infine preso atto, in tema di elezioni e trasparenza, dell’invito del Consiglio di Amministrazione alle liste elettorali a presentare alla Commissione elettorale un’autodichiarazione sulle eventuali somme o contributi, ricevuti da soggetti esterni, utili alla campagna elettorale, dichiarando l’assenza di conflitti d’interesse in merito a tali importi.

Fondazione Enasarco

Tel. 0657932216