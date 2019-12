Perché acquistare una consolle allungabile e come ottimizzare l’arredamento

(Milano 17 dicembre 2019) - Milano, 17 dicembre 2019. La versatilità è il suo tratto distintivo: è allo stesso tempo un pratico punto d’appoggio e un ampio tavolo da pranzo. La consolle allungabilepuò risolvere il problema dell’ottimizzazione degli spazi in tantissimi contesti, merito di piani estendibili che, in caso di prodotti di alta qualità, vengono applicati in pochi istanti, lasciando inalterata la sua stabilità.

Quella della gestione razionale degli ambienti domestici è diventata una questione di grande attualità nel corso degli ultimi anni per effetto di una duplice ragione. Da una parte il trend dell’essenzialità nel mondo dell’arredo, dall’altra la necessità, per tantissimi italiani che abitano in appartamenti dalla metratura ridotta, di un arredamento funzionale.

La consolle allungabile riesce a coniugare praticità, grazie alla sua doppia funzione, e adattabilità ai diversi ambienti, sia per stile che dimensioni. I migliori prodotti ricorrono al legno, perché ha un ottimo profilo dal punto di vista estetico, ma anche per solidità e durabilità.

Il legno può essere soggetto a numerose lavorazioni e il tipo di legno accresce la coerenza con il resto dell’arredamento.

Se le potenzialità sono molteplici, è altrettanto vero che l’offerta di molti produttori non si rivela all’altezza delle aspettative. A chi rivolgersi allora per acquistare una consolle allungabile di design, resistente e realizzata con la massima cura verso ogni dettaglio?

LG Lesmo è la soluzione Made in Italy al bisogno di guadagnare spazio

La risposta a questa domanda si può sintetizzare in un brand: LG Lesmo. L’azienda brianzola è specializzata nel campo dell’arredamento trasformabile, ambito in cui opera da oltre 30 anni.

All’interno della sua proposta che riguarda i tavoli trasformabili, annovera Tavoli Magici, tavoli da pranzo allungabili, tavoli consolle allungabili, tavoli multiforme, da esterno allungabili e tavoli quadro. Sono inoltre disponibili sedie pieghevoli, Sedie Duplex e il pratico Fold'n'Flip, il quadro che si trasforma in appendiabiti.

Dietro a ogni prodotto c’è un’opera realizzativa artigianale e 100% Made in Italy. Il Cliente può avvalersi della possibilità di una completa personalizzazione, solo per quello che riguarda i tavoli allungabili ci sono più di 120.000 combinazioni.

Le consolle allungabili LG Lesmo hanno dimensioni estremamente ridotte. Quando però è necessario, divengono autentici tavoli che dispongono di un’estensione che arriva a sfiorare i 5 metri (4,76 per essere esatti).

La filosofia aziendale di LG Lesmo prende le distanze dalle miopi politiche commerciali dell’usa e getta, i suoi prodotti sono concepiti per venire incontro alle esigenze del Cliente negli anni e vengono realizzati ricorrendo esclusivamente alle migliori materie prime.

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO & Digital PR

www.massimofattoretto.com