Schneider Electric: nuovi UPS Galaxy fino a 150 kW - 400 VA per infrastrutture critiche e edge computing

(Stezzano 13 dicembre 2019) - Stezzano (BG), 13 dicembre 2019 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, annuncia che l’offerta Galaxy VS Trifase Gruppi di Continuità(UPS) per batterie esterne è stata ora estesa da 20-150 kW 400V con i nuovi UPS da 120 e 150 kW che uniscono sostenibilità e performance. Con la nuova gamma di potenza estesa, Galaxy VS, un UPS trifase altamente efficiente, modulare e di facile implementazione, ora offre la protezione a una gamma più ampia di infrastrutture critiche e applicazioni di edge computing.

Galaxy VS è compatibile con EcoStruxure™ per dare tranquillità, sempre e ovunque. Soddisfa i requisiti per l’edge computing e per data center di piccole dimensioni in cui lo spazio e l'accesso sono limitati. Fino al 99% di efficienza e con batterie agli ioni di litio opzionali, raddoppia la durata della batteria e rende il costo totale di proprietà (TCO) Galaxy VS senza eguali nel settore.

I vantaggi del Galaxy VS includono:

●Risparmio sui costi: offre un'efficienza fino al 99% se utilizzato nella modalità brevettata ECOnversion TM di Schneider Electric, consentendo agli utenti di recuperare il loro investimento iniziale entro due o tre anni grazie al sostanzioso risparmio energetico (in base al modello).

●Risparmio di ingombro: il design compatto offre una tecnologia ad alta densità particolarmente adatta agli spazi ristretti con accesso frontale facile e veloce per connessioni e servizi.

●Maggiore storage e lunghezza di vita: l’innovazione delle batterie agli ioni di litio rende rapido il ripristino dei tempi di backup, protegge il carico anche durante ripetute interruzioni di corrente e fornisce una durata maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali al piombo ermetico.

●Maggiore operatività e manutenzione semplificata: i componenti critici del sistema sono realizzati con un design modulare fault-tolerant. Questa soluzione fornisce ridondanza interna a livelli di carico ridotti e un tempo medio di riparazione più breve.

●Compatibile con EcoStruxure™: semplifica monitoraggio e gestione con una visibilità a 360° delle prestazioni e dello stato delle apparecchiature 24/7, utilizzando il software di gestione di EcoStruxure IT Experte EcoStruxure Asset Advisor.

●Una soluzione certificataGreen Premium™ che unisce sostenibilità e performance

Galaxy VS è ora disponibile in tutto il mondo tramite Schneider Electric e i suoi Partner. A seconda dei requisiti di alimentazione e di autonomia, tutti gli UPS Galaxy VS sono disponibili con il servizio di avvio incluso per garantire prestazioni, qualità e sicurezza ottimizzate del sistema.

Per maggiori informazioni: https://www.se.com/it/it/product-range/65772-galaxy-vs/

#Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

Contatti stampa

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

caterina@primapagina.it, cristiana@primapagina.it

02 91 33 98 11