Le Fonti tra le prime 90 società per crescita

(Milano 12 dicembre 2019) - “Leader della crescita 2020”: Le Fonti è la prima nel settore live streaming television

Milano, 12 dicembre 2019 – Sono state le Pmi italiane a crescere maggiormente nel triennio 2015-2018 a dispetto della situazione economica, questo è quanto è emerso dalla ricerca realizzata da Sole 24 Ore e Statista.

Tra gli elementi comuni a tutte le realtà in classifica troviamo l’elevata competitività a livello europeo nonostante dimensioni contenute e l’innegabile importanza della componente digital.

Thomas Clark, partner associato e direttore dello sviluppo corporate e affari internazionali di Statista, ha spiegato come la situazione italiana presenti notevoli margini di miglioramento rispetto al passato. Il valore medio di crescita registrato dalle 400 aziende è del 45,8% e, in ogni caso, il valore minimo non è mai sceso sotto le due cifre.

Le Fonti da sempre sostiene come il digitale e il 4.0 rappresentino il futuro dell’economia italiana e mondiale, impegnandosi da sempre al fine di migliorarsi ed aggiornarsi costantemente. Le Fonti TV ha infatti raggiunto e superato le 700 ore di diretta mensili, vantando un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, nonché un canale internazionale in lingua inglese.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

