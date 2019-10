UVENTUS FAVORITA PER IL 52% DEGLI APPASSIONATI, INTER PER I QUOTISTI

(Roma, 4 ottobre 2019) - ATTESO ESONERO GIAMPAOLO PRIMA DI NATALE MA NON QUESTA DOMENICA!

Inter-Juventus

L’appuntamento di domenica sera a Sin Siro tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri è atteso sin dal giorno dei sorteggi e queste prime giornate di campionato non hanno fatto altro che alimentare le aspettative.

L’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) ha rilevato che, mentre l’Inter è passata in testa alle preferenze degli appassionati per la vittoria dello scudetto, la maggioranza degli utenti (il 52%) pensano che sarà la Juventus a vincere il match di domenica; il 32% ha puntato l’Inter e il 16% che si aspetta un pareggio.

Più equilibrata la situazione secondo i quotisti, che vedono leggermente favorita la vittoria dell’Inter rispetto a quella della Juventus; anche per loro il pareggio è l’esito meno probabile.

Ci si aspetta comunque una sfida ricca di goal, con quasi 2 scommettitori su 3 che si prevedono almeno3 goal. Il risultato più atteso è il 2-2 (22%), seguito dal 2-1 (14%), 1-3 (12%), 3-1 (11%), 1-2 (10%) e 1-1 (7%).

Il Primo Marcatore più giocato è ancora una volta Cristiano Ronaldo, seguito da Lukaku che potrebbe sfruttare il riposo forzato a Barcellona. Sul podio sorprendentemente anche Ramsey prima di Higuain.

Delle regioni che hanno raccolto i maggiori volumi - mentre Campania e Piemonte rispecchiano il dato nazionale - in Puglia e Lombardia l’Inter ènettamente la squadra preferita, rispettivamente con il58% e 77% delle giocate sull’esito “1”.

Esonero Giampaolo e Genoa-Milan

La partenza in campionato del Milan è stata decisamente più complicata di quanto tutti si aspettassero, ma la sconfitta con la Fiorentina sembra essere stato un vero e spartiacque nella fiducia degli appassionati. Lunedì scorso la quota dell’esonero di Giampaolo entro Natale è crollata da 4.30 a 1.85 ed è scesa ancora nei giorni successivi sino a1.55: ciò nonostante l’Osservatorio Eurobet ha registrato volumi digioco record tutti concentrati sull’esonero.

Una sconfitta del Milan in casa del Genoa probabilmente porterebbe a chiudere immediatamente l’avventura di Giampaolo con i rossoneri, complice anche la pausa di campionato che permetterebbe al nuovo allenatore qualche giorno in più per prendere confidenza con la squadra, ma l’attesa della maggioranza degli scommettitori Eurobet (54%) è per una vittoria della squadra rossonera che potrebbe rilanciare anche il suo allenatore.

