Snaitech Sustainability Week, Schiavolin (Ad): “Consumi energetici diminuiti, nel 2019 acquistiamo il 100% di energie rinnovabili”

(Roma, 2 ottobre 2019) - Roma, 02 ottobre 2019 - Nel Bilancio di Sostenibilità di Snaitech trova posto anche la responsabilità ambientale, una tematica cara all’azienda e all’amministratore delegato Fabio Schiavolin: «Tra il 2016 e il 2018 i consumi energetici della nostra azienda sono diminuiti del 28% e siamo determinati a proseguire su questa strada: per il 2019 ci siamo infatti impegnati ad acquistare il 100% di energia elettrica rinnovabile». L'approccio alla tematica ambientale è legato anche alla gestione delle aree verdi presenti nei tre ippodromi del Gruppo: l’Ippodromo Snai San Siro, l’Ippodromo Snai La Maura a Milano e l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme. In particolare, si legge nel Bilancio, «l’ecosistema delle aree del Comprensorio Ippico di Milano rappresenta non solo un centro artistico-culturale soggetto alla tutela dei Beni Ambientali e Culturali, ma anche un polmone verde per la metropoli milanese». Inoltre, «all’Ippodromo Snai San Siro è presente un Parco Botanico che conta oltre 70 specie arboree e circa 2.700 alberi ad alto fusto presenti nel comprensorio. Snaitech, al fine di mitigare gli impatti negativi e valorizzare gli effetti positivi delle attività sull’ambiente urbano, effettua una valutazione periodica dei rischi e degli impatti ambientali».

