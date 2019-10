Gli italiani amano il camper e la passione low cost torna in auge

(Rimini, 01/10/2019) - Rimini, 01/10/2019 - Organizzare una vacanza in camper risulta essere tra le scelte preferite degli italiani, sia essa una gita fuori porta o varie settimane in giro con la famiglia o gli amici. Optare per l’utilizzo di questo mezzo di trasporto garantisce un risparmio economico notevole, rispetto ad una prenotazione in albergo. Il settore dei camper è, dunque, in ascesa e sono diverse le aziende di vendita e noleggio che adottano delle iniziative notevoli a favore dei propri clienti.

Viaggiare in camper è un’esperienza che ha tantissimi vantaggi:

• economicamente conveniente: quando si sceglie di noleggiare un camper, i costi relativi ad assicurazione e kit opzionali vengono stabiliti con chiarezza nella sottoscrizione del contratto, e saranno sicuramente inferiori a quelli che si affrontano prenotando in un albergo sul mare durante la stagione estiva o a quelli montani durante la stagione della neve;

• versatile: permette una programmazione a tappe di natura minima, consentendo il cambio di itinerario in qualsiasi momento, stravolgendo liberamente i programmi, senza dover necessariamente arrivare alla meta prestabilita perché altrimenti non si ha un posto in cui dormire;

• family friendly: gli spazi interni del camper permettono all’intera famiglia di viaggiare insieme, condividendo momenti ed esperienze indimenticabili;

• flessibile: in base al modello di camper scelto, si può selezionare il grado di comfort che meglio si addice al tipo di vacanza che si decide di affrontare. Infatti, optare per un modello più basico, sarà adatto per ponti o piccole gite; se, invece, si prospetta una lunga vacanza, si sceglierà un camper maggiormente accessoriato, con dimensioni maggiori per il trasporto di vestiti e viveri adatti per l'occasione;

• creativa: sia per quanto riguarda la vacanza, che può essere quasi del tutto improvvisata nel suo itinerario, sia nella composizione stessa del mobilio camperistico, dato che moltissime vetture permettono dei cambiamenti all'interno, tali da renderlo adatto per tutte le esigenze;

• social: un viaggio in camper permette il dialogo e la socializzazione, meglio di qualsiasi altra meta vacanziera, dato che sono diffusi in tutta Italia e in tutto il mondo punti di incontro e di sosta fra camperisti, dove sarebbe impossibile non fare amicizia;

• salutare: è avvantaggiato il contatto diretto con la natura, sia che si tratti di mare, di collina o di montagna (fino ad una certa altitudine);

• educativa: specie in caso ci siano dei figli, una vacanza in camper garantisce che ognuno abbia affidato un compito preciso da portare avanti in modo serio e responsabile per il funzionamento di tutto;

• comoda: maggiore è lo spazio che si ha a disposizione, maggiore è la possibilità di trasportare tutti quegli accessori che servono per il completamento della vacanza (come le biciclette, nel caso di una bella passeggiata oltre il punto di sosta).

• pet friendly: viaggiare in camper, garantisce che il nostro piccolo amico trascorra del tempo con noi e, magari, in un contesto più campagnolo, possa scorrazzare più libero rispetto agli spazi quotidiani.

Comprare o noleggiare un camper?

L’opzione che prevede di comprare un camper, sia nuovo che usato, a seconda della disponibilità economica, permette la possibilità di sceglierlo perfettamente in linea con le proprie esigenze e di ammortizzarne il costo negli anni di vacanza. Altra opzione prevede, invece, il noleggio camper: in questo caso tutte le spese relative alla manodopera ordinaria e straordinaria, al parcheggio durante i periodi di disuso (nel caso in cui non si possa parcheggiare nei pressi della propria abitazione), oppure dell'assicurazione, sono distribuite all'interno della quota giornaliera. Il noleggio, per questa serie di motivi, risulta il metodo più conveniente per godere vacanze in camper.

MeteorContest 2019: viaggi in camper? Ti premiamo!

Fra le iniziative migliori per consentire ad i camperisti la loro massima espressione, c'è il MeteorContest 2019, indetto da Meteor Viaggi. Questo concorso, con regolamento consultabile sul sito, è rivolto a tutti coloro che abbiano acquistato o noleggiato un camper dalla ditta. Verranno selezionate le dieci fotografie migliori che comprendano il camper e le vacanze che con esso si sono compiute. Le migliori foto saranno giudicate da una giuria tecnica e quella prescelta riceverà un buono sconto per un totale di 1600€. Il concorso scade l'1/11/2019 e coinvolge le abilità fotografiche e la passione camperista allo stesso tempo.

Cosa controllare prima di partire per una vacanza in camper

Nonostante per viaggiare in camper basti semplicemente saltarci su, ci sono delle esigenze che implicano l'organizzazione degli effetti personali, sia prima che durante il viaggio.

Prima di partire, occorre che la documentazione personale sia in ordine, relativa a tutti i membri partecipanti, soprattutto nel caso in cui si attraversino confini di stato. Occorre anche ricordarsi di tenere a portata di mano anche le carte di credito. Altra importante evenienza viene coperta da una solida scorta di medicinali, da quelli giornalieri a quelli d'emergenza. Essenziali, nel caso in cui non siano stati richiesti espressamente e, quindi pattuiti in sede di contratto nel caso di noleggio di un camper, sono gli accessori del camper, come lenzuola, cuscini, stoviglie.

Per informazioni:

Meteor Viaggi è uno dei brand più noti nel panorama della vita en plein air in Italia. L’azienda è leader nel noleggio con la più grande flotta a livello nazionale che conta oltre 60 camper sempre nuovissimi ed è specializzata anche nella vendita di camper nuovi e usati con un’ampia scelta fra marche, modelli e tipologie. Tutti i mezzi a noleggio sono dotati di una serie di accessori unici: clima cellula, pannelli solari, radio con navigatore e retrocamera, veranda esterna, inverter, ecc. il tutto per rendere l’esperienza della vacanza in camper nel massimo comfort.

Telefono: 0541 751160

E-mail: info@meteorviaggi.it