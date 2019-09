SNAI – Serie A: Milan-Fiorentina, «1» anticrisi a 2,25Inter come un treno: a Marassi «2» a bassa quota

(Milano, 27 settembre 2019) - Rossoneri a caccia di un successo che renderebbe più solida la panchina di Giampaolo, ma la Viola non è distante nel pronostico: il «2» a San Siro vale 3,25 – I nerazzurri, impegnati con la Samp, sono dati a 1,67 per la sesta vittoria di fila. È crisi anche per Di Francesco, il guizzo doriano si gioca a 5,00.

Milano, 27 settembre 2019 - Ultima chiamata per mister Giampaolo. Dopo il ko contro il Torino, il tecnico del Milan deve dare una scossa alla sua posizione, già a rischio dopo appena cinque giornate. Il compito non è dei più facili, visto che domenica sera a San Siro arriva una Fiorentina in crescita, reduce dal primo successo in campionato. Gli analisti SNAI danno il Milan come favorito, ma superare i viola non sarà proprio una passeggiata, come testimoniano le quote sul match. Il successo rossonero vale 2,25, mentre si gioca a 3,25 il blitz della Fiorentina, che, tra l'altro, ha vinto anche l'ultima gara a San Siro, nella stagione scorsa. Quota 3,15 invece per il pareggio, risultato arrivato tre volte negli ultimi dieci scontri diretti. La crisi del Milan è determinata soprattutto dalle difficoltà realizzative, visto che in cinque partite i rossoneri hanno segnato appena tre gol, di cui due su rigore. Una media che alza le probabilità di assistere a una partita da Under, ossia con meno di tre marcature complessive, data a 1,70. Quanto ai possibili marcatori, per il Milan guidano il pronostico Piatek e Leao (a 2,50 e 3,00), la Fiorentina risponde con Chiesa (a 3,25) e Ribery (a 3,50).

Inter da Over - Sull'altro versante del calcio milanese, invece, si naviga a gonfie vele. L'Inter continua a macinare punti e avversari restando sola in cima alla classifica con cinque vittorie in altrettanti match. Domani sera è attesa dal testacoda contro la Sampdoria, ultima e in piena crisi. Tra l'altro, anche i precedenti sorridono alla squadra di Conte, che ha vinto le ultime quattro sfide contro i blucerchiati. I trader SNAI si sbilanciano ampiamente a favore del «2», dato a 1,67, contro il 3,90 del pareggio e il 5,00 per il successo doriano. Al contrario del Milan, l'Inter trova il gol con molta facilità e ne ha segnati 10 in cinque partite: al cospetto di una Samp che incassa con la stessa media (11 subiti fino a ora) l'Over è favorito a 1,73. Probabilmente Conte farà rifiatare Romelu Lukaku, affiancando Alexis Sanchez a Lautaro: il ritorno al gol del cileno in Serie A (l'ultimo risale al 2011, ai tempi dell'Udinese) vale 3,00, la rete del suo compagno di reparto è a 2,50.

Juve e Napoli, quote ok - Gioca domani anche la Juventus, contro la Spal. Nonostante qualche sussulto di troppo i bianconeri stanno cominciando ad assimilare gli schemi del nuovo tecnico e nella gara dello Stadium partono nettamente in vantaggio, a 1,25. contro il 5,75 sulla «X» e il 12 sul colpo spallino. Simile la forbice proposta per Napoli-Brescia: il riscatto degli azzurri, battuti in casa dal Cagliari mercoledì sera, vale 1,27, pareggio a 6,25 e «2» a 9,25.

