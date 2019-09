Gruppo buddista promuove un'azione da parte dei giovani per affrontare il cambiamento climatico

Fridays For Future, a Roma tanti ragazzi in piazza per il clima

Roma, 27 set. (askanews) - Studenti in piazza a Roma così come in altre 180 città per il Fridays For Future, il terzo sciopero globale per il clima a cui hanno aderito centinaia di ragazzi italiani insieme ad altri studenti di 210 Stati. Tanti i giovani che nella Capitale si sono dati appuntamento a piazza della Repubblica, punto di raccolta della manifestazione. Alunni delle scuole e alcuni ...