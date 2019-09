Inter-Lazio: nel Big Match della quinta di campionato si punta sulla "cinquina" nerazzurra

(Milano, 24 settembre 2019) - Sulla scìa del derby, ancora fiducia a Conte & co. da tifosi e bookmakers: la quinta vittoria di fila davanti ai 50.000 di San Siro si gioca a 2,02

Milano, 24 settembre 2019 – L’ultima volta che l’Inter ha vinto le prime cinque di fila in Serie A era la stagione 2015-2016 e in panchina c’era Mancini. Ora, contro una Lazio ancora in cerca del giusto ritmo, in panchina c’è Antonio Conte. Carattere e morale crescono ogni 90’ sia nello spogliatoio nerazzurro sia sugli spalti della Scala del calcio, dove sono attesi 50.000 tifosi interisti pronti a sostenere la squadra.

Il tecnico interista ha deciso di far rifiatare Lautaro Martinez e Kwadwo Asamoah, al loro posto Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi. Valutando il turnover in vista della Champions, unito al fattore campo e al fatto che, come noto, il turno infrasettimanale è statisticamente una mina vagante carica di sorprese, gli analisti di Planetwin365 fissano comunque la vittoria dell’Inter a 2,02, indicando il pareggio come seconda opzione plausibile 3,45, mentre la vittoria della Lazio, che pure arriva da una buona prestazione contro il Parma, è fissata a 3,77.

L’incertezza sull’esito finale della partita si nota anche andando a dare uno sguardo al tabellone dei risultati esatti più probabili: l’1-1 è la scelta dei quotisti (7,78) e, come segno X, anche del 28% dei tifosi, che seguono il 47% sicuro che l’Inter riuscirà a inanellare il quinto successo di fila. Sulle marcature, secondo le quote sarà testa a testa tra Lukaku e Immobile, quota 2,35 per entrambi.

