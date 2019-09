“Bimbi in ufficio”, festa al BPER Forum Monzani

(Modena, 24 settembre 2019) - Modena, 24 settembre 2019 - Ieri pomeriggio nei locali del BPER Forum Monzani oltre 200 bambini e ragazzi, figli di dipendenti di BPER Banca, hanno partecipato con i propri genitori a “Bimbi in Ufficio”.

E’ una festa pensata per far incontrare e divertire insieme i figli, papà e mamme lavoratori, promossa dal Corriere della Sera e giunta alla venticinquesima edizione.

È stato un pomeriggio di svago, conoscenza e gioco, quest’anno dedicato ai temi della diversità e dell’inclusione, valori ai quali BPER Banca presta da sempre particolare attenzione. “Non conta chi o cosa siamo, potremo sempre spiccare il volo” è il claim della giornata, ispirato al recente film Dumbo di Tim Burton.

Il programma di oggi è stato ideato dalla Direzione Risorse Umane di BPER Banca e realizzato in collaborazione con "La Bottega di Merlino" di Modena. Le famiglie hanno partecipato ad atelier e laboratori creativi, pensati per ogni età e abilità. Fiore all’occhiello, tra tutte le iniziative, è stato lo spettacolo “Il sogno - Bubble & Clown show”, che ha incantato tutti i presenti con l’intramontabile magia delle bolle di sapone.

Il Presidente di BPER Banca Pietro Ferrari, intervenuto nel corso della serata, ha tra l’altro dichiarato: “Questa è una manifestazione a cui il nostro Istituto aderisce sempre con entusiasmo. ‘Bimbi in ufficio’, infatti, avvicina i figli al mondo del lavoro dei propri genitori, favorendo il dialogo e la condivisione. Si tratta di valori importanti, che intendiamo ribadire in tutte le circostanze possibili, promuovendone la diffusione con proposte come questa nei territori in cui siamo presenti”.

